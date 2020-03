Calcio in chiaro: le partite di Champions ed Europa league in tv, domani Valencia-Atalanta

Le coppe europee entrano nella fase più calda. Le partite di Inter, Roma, Juventus e Atalanta saranno visibili in chiaro in tv.

Dopo una settimana senza partite, dopo la sospensione della Coppa , il calcio torna a occupare i palinsesti anche in settimana. Tornano le Coppe Europee, con il ritorno degli ottavi di e il programma completo degli ottavi di . Non saranno visibili soltanto su Sky, ma anche in chiaro.

CHAMPIONS LEAGUE: ATALANTA E JUVENTUS IN CHIARO

Le partite del ritorno degli ottavi di finale che potranno essere viste in chiaro in sono - e - . I bergamaschi sono di scena in martedì 10, quando saranno chiamati a difendere il successo per 4-1 ottenuto a San Siro. La Juventus ospiterà invece il Lione martedì 17, con l'obiettivo di ribaltare l'1-0 del Parc OL. Entrambe le partite si potranno seguire in diretta tv su Canale 5.

EUROPA LEAGUE: INTER E ROMA IN CHIARO

Così come per la Champions League, sono previste anche due partite in chiaro di Euopa League, che si potranno vedere su Tv8. Il 12 marzo ci sarà - , gara d'andata degli ottavi, mentre 7 giorni dopo sarà la volta di - , gara di ritorno.

ITALIANE IN CHIARO: LA PROGRAMMAZIONE

10 marzo, ore 21: Valencia-Atalanta (Canale 5)

12 marzo, ore 21: Inter-Getafe (Tv8)

Altre squadre

17 marzo, ore 21: Juventus-Lione (Canale 5)

19 marzo, ore 21: Roma-Siviglia (Tv8)