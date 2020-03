Calcio e Finanza: partite a porte chiuse, danno da quasi 30M per i club di Serie A

Le partite che si disputeranno a porte chiuse provocheranno una perdita di circa 30 milioni di euro per i club di Serie A. La Juventus la più colpita.

Un mese di partite a porte chiuse. Questo è quanto hanno stabilito le autorità per permettere al calcio italiano e alla di continuare e non fermarsi a causa del Coronavirus. Una soluzione che sì, permetterà di giocare, ma che provocherà danni economici non indifferenti ai club.

'Calcio e Finanza' ha stimato le possibili perdite dei club, calcolando i mancati ricavi dalla vendita dei biglietti. Nel calcolo sono compresi anche i rimborsi agli abbonati. Il totale del danno economico per l'intera Serie A è di quasi 30 milioni: per la precisione, 28,6, con 867mila spettatori persi complessivamente.

La squadra che andrebbe a subire le maggiori perdite sarebbe la , che in questo mese giocherà in casa - senza pubblico - contro , e . Una perdita stimata in oltre 12 milioni di euro dai soli biglietti, il 43% della cifra totale di tutta la lega.

Al secondo posto il , che avrebbe dovuto ospitare e , con una perdita di 3,4 milioni. Seguono proprio Inter e Roma, che perdono non soltanto gli incassi di una partita di campionato, ma anche di .

Perdita significativa anche per il Lecce, che giocherà al Via del Mare a porte chiuse contro il Milan e dovrà rinunciare a una cifra stimata di oltre 800mila euro.