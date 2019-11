Calcio femminile, Samantha Kerr al Chelsea: è la più pagata di sempre

Con i 600 mila dollari all'anno Samantha Kerr diventa la giocatrice più pagata della storia del calcio femminile: contratto record con il Chelsea.

Un momento magico per Samantha Kerr, giocatrice australiana classe '93 già inserita al terzo posto della Goal 50 femminile: le sue prestazioni non sono passate inosservate al , che ha deciso di offrirle un contratto da record.

Secondo quanto riportato dall'Herald Sun, Samantha Kerr guadagnerà 600 mila dollari d'ingaggio più bonus per un totale di 2 milioni all'anno: si tratta di un record nella storia del calcio femminile.

Superate Ada Hegerberg, norvegese Pallone d'Oro del (400 mila euro a stagione), Amadine Henry (360 mila euro a stagione) e Wendie Renard (348 mila euro all'anno).

In le giocatrici guadagneranno d'ora in poi le stesse cifre dei colleghi uomini dopo lo storico accordo firmato: Kerr è ovviamente la stella del suo paese con 38 reti in 83 partite. Sono addirittura più di 100 i goal messi a segno con i club.