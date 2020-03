Calcio a porte chiuse non solo in Italia: anche in Marocco ed Emirati Arabi Uniti

Nei due paesi i casi da coronavirus sono pochi, ma le due federazione hanno deciso di evitare la presenza di tifosi allo stadio per i prossimi turni.

Quasi tutti i paesi del mondo stanno facendo registrare i primi casi di coronavirus. C'è chi ne ha confermato pochissimi, facilmente contabili sulle dita di una mano, e chi invece come , e presenta l'80% dei casi mondiali. In Italia stop alle manifestazioni sportive con pubblico, ma non solo.

Dopo l'annuncio del governo italiano, che ha optato per le porte chiuse dal 5 marzo fino al 3 aprile, anche due federazioni estere hanno optato per lo stesso: in e negli Uniti, infatti, tutte le gare sportive e sopratutto calcistiche non potranno avere tifosi al proprio interno.

Le gare dei campionati maschili e femminili, della prima e delle serie inferiori sia del paese africano che di quello asiatico saranno senza fans a tempo indeterminato: non è stato infatti annunciato fino a quando sarà effettivo il provvedimento da parte delle federazioni marocchina ed emiratina.

In Marocco è stato confermato il primo caso di coronavirus negli ultimi giorni, mentre negli Emirati Arabi Uniti il conto è fin qui di 28 persone contagiate, 5 delle quali già guarite. Per evitare la diffusione però, necessaria la decisione sullo stop agli assembramenti.