Calciatori del Catania allontanati dal centro sportivo: costretti a pagarsi gli alloggi

Situazione complicatissima a Catania dal punto di vista societario: gli stessi giocatori del club siciliano hanno spiegato la propria condizione tramite una lettera, dalla quale emerge anche un particolare retroscena.

Alcuni giocatori sono stati costretti a lasciare il centro sportivo dove alloggiavano, ma a causa della pandemia non hanno potuto raggiungere le proprie abitazioni:

"Alcuni di noi, che risiedevano presso il centro sportivo Torre del Grifo Village, improvvisamente, in data 22 aprile 2020 sono stati costretti dalla Società a lasciare la struttura e, nell’impossibilità normativa di far ritorno presso le proprie residenze, hanno dovuto cercare una soluzione abitativa alternativa, con ulteriore aggravio economico e in assenza di pagamento delle retribuzioni dovute".