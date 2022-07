Calciatore di Premier League finisce in manette: accusato di stupro

Un giocatore di 29 anni è stato preso in custodia a seguito di una denuncia fatta alle autorità all'inizio della settimana.

Un calciatore di 29 anni che milita in Premier League è stato arrestato nel nord di Londra con l'accusa di stupro.

L'accusato, di cui non è stata resa nota l'identità, è stato preso in custodia dopo essere stato arrestato a Barnet. A riferirlo è il quotidiano The Telegraph.

Questo il comunicato ufficiale rilasciato dalla Metropolitan Police e riportato da BBC Sport.

"Il 4 luglio è stata denunciata alla polizia un'accusa di stupro ai danni di una donna di vent'anni. È stato riferito che il presunto stupro è avvenuto nel giugno 2022. Il 4 luglio, un uomo di 29 anni è stato arrestato in un indirizzo di Barnet per sospetto stupro ed è stato preso in custodia, dove si trova tuttora. Le indagini sulle circostanze sono in corso".