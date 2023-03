Calci, sputi e insulti all’arbitro: scatta la squalifica a vita per Al-Saleh

La decisione è arrivata dopo un mese, per lui anche una multa e la richiesta che non svolga più ruoli in ambito calcistico.

Squalificato a vita per aver “preso a calci, insultato e sputato” l’arbitro. Si chiude così la carriera di Ahmad Al-Saleh, difensore dell’Al-Jaish nonché capitano della Nazionale siriana. A decidere per la squalifica a vita è stata la SFA, ovvero la Federazione Calcistica della Siria, a seguito di quanto accaduto lo scorso febbraio nei minuti finali di una sfida di campionato che ha visto Al-Jaish impegnato sul campo dell’Al-Wathbah. Ebbene Al-Saleh, dopo essere stato espulso, si è letteralmente avventato contro il direttore di gara, tanto che si è reso necessario l’intervento di tutti i giocatori in campo per cercare di trattenerlo e placarlo. Al-Saleh, che ha anche preso a calci una sedia a bordo campo mentre lasciava il terreno di gioco, ha poi continuato ad insultare pesantemente l’arbitro anche a partita conclusa e con le squadre negli spogliatoi. Un comportamento che ha portato il Comitato Disciplinare della SFA a squalificarlo a vita, multare lui e la sua società e a chiedere che in futuro gli venisse impedita di svolgere qualsiasi attività calcistica, compresa quella di allenatore. Ahmad Al-Saleh, classe 1989, nel corso della sua lunga carriera ha giocato anche in Kuwait, Iraq, Bahrein, Cina e Libano ed ha vestito la maglia della sua Nazionale in 54 occasioni. Scelti da Goal Come vedere Tottenham-Milan su Prime Video gratis

La Champions riparte con gli ottavi: il calendario

Guida TV: calcio in diretta TV e streaming

Date, partite e orari: il calendario della Serie A

Serie A: infortunati, squalificati e diffidati