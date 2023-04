Calabria a DAZN: "Milan abituato a vincere trofei, sarebbe da stupidi non sognare la Champions"

Il capitano del Milan si racconta ai microfoni di DAZN: la Champions, il campionato, i sogni e le ambizioni del terzino rossonero.

Il finale di stagione di tante squadre italiane si preannuncia caldissimo. ben 5 sono in semifinale nelle coppe europee e vorranno fare di tutto per arrivare in fondo.

Tra queste c'è il Milan, che in Champions League affronterà l'Inter, in un euroderby che potrà cambiare la storia della stracittadina.

Davide Calabria, intervistato da DAZN, ha parlato delle emozioni di una partita importantissima:

" Abbiamo voluto tanto questa partita, sarà una sfida affascinante e bellissima. Penso che ce la siamo meritata sul campo e non vedo l'ora di affrontare questa gara".

Calabria è al Milan fin da bambino. Nel corso della sua carriera ha dimostrato un attaccamento alla maglia che raramente si vede nel calcio di oggi. Ora, con il terzo euroderby della storia alle porte, non vuole lasciare nulla di intentato:

" Ho iniziato a giocare a calcio sognando di alzare la Champions League, adesso che mancano tre partite sarebbe da stupidi non sognare. Ma per il semplice fatto che nessun giocatore vuole perdere, no? Io son qua che mi alleno tutti i giorni, fatico tutti i giorni per riuscire a vincere questi trofei. Noi siamo il Milan, siamo abituati a vincere trofei. Ne stiamo già parlando? Ovvio che se ne parli, inizi già a girare per strada con parenti e amici che ti dicono cose. E' una sfida incredibile in un contesto, la semifinale di Champions, che è ancora più importante".

Per arrivare alla semifinale di Champions League, il Milan ha eliminato il Napoli, dopo una sfida che ha lasciato strascichi polemici. Calabria però sdrammatizza su episodi come quello dei fuochi d'artificio sparati dai tifosi azzurri fuori dall'Hotel dove alloggiavano i ragazzi di Pioli prima della gara di ritorno:

"L i ho sentiti sinceramente: mi son svegliato, mi son fatto una risata e son tornato a dormire. Solo i fuochi abbiamo sentito".

In quella partita, Calabria è riuscito ad annullare l'estro offensivo di Kvaratskhelia, un giocatore che apparentemente sembrava immarcabile da chiunque:

" Ho fatto molto bene e sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto in Champions e campionato. Sicuramente la sfida mi ha gasato, mi piace giocare contro giocatori del livello di Kvara: parliamo di un ragazzo arrivato da pochi mesi ma che sta dimostrando di essere un futuro fenomeno e già tutt'ora è stato il migliore in campionato" .

Per Calabria gli stimoli non possono mai mancare:

"Io credo che indossando questa maglietta devi sempre avere stimoli e l'unico modo per essere ripagato sono le vittorie: quindi lo stimolo è quello di vincere ogni partita".

Il capitano del Milan non ha dubbi al termine del doppio confronto col Napoli nei quarti di Champions:

"Lo spirito di sacrificio, l'altruismo, i campo siamo stati davvero uniti: saper soffrire insieme, anche nei momenti di sofferenza durante la gara, abbiamo reagito alla grande tutti insieme. Se qualcuno aveva difficoltà, c'era subito un altro a dargli una mano. Penso sia stato tutto svolto davvero nei minimi dettagli nelle partite: alla fine credo che l'abbiamo meritata più noi".

E sulle polemiche...

"A noi non piace parlare molto di episodi o prima della partita, in generale. Non è nel nostro stile e non ci attacchiamo a queste cose. Sinceramente il provare a destabilizzarci credo non serva e sia superfluo: a questi livelli non conta, ma conta solo quello che facciamo in campo tutti i giorni a Milanello e il sudore che mettiamo ogni giorno per questa maglietta".

Uno dei momenti di svolta della stagione del Milan è stato a febbraio, quando dopo 5 mesi di stop è tornato tra i pali Mike Maignan, che si sta dimostrando uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Il capitano rossonero elogia il suo compagno, con cui condivide il compito di non far prendere gol alla sua squadra:

"È un fenomeno, è fortissimo da tutti i punti di vista sia mentale che la presenza in campo, ciò che ci dà con i piedi e con le mani in porta. Forse ci è mancato nel periodo difficile, è stato assente tanti mesi e credo che senza lui in campo, senza nulla togliere agli altri, è stata un'assenza importante: e lo si vede da cosa sta facendo adesso. Mike è un giocatore di un'altra categoria, che può far la differenza e che ti porta punti nonostante sia un portiere".

Al termine dell'intervista poi, è arrivato il consueto spazio per le domande che prevedevano una risposta netta, secca: terzino destro più forte al mondo? Carvajal. Compagno che si veste peggio? Matteo Gabbia. Il segreto di uno spogliatoio vincente? Lo spirito di Sacrificio. L'idolo da bambino? Paolo Maldini.