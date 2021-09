Calabria salta la Juve, Pioli pensa alla mossa a sorpresa: Tomori a destra

Sarà un Milan con problemi di formazione, quello che domenica sera sfiderà la Juventus. Out anche Calabria, che potrebbe essere sostituito da Tomori.

Sarà un match non solo dal grande fascino, ma anche dai punti pesanti, quello che domenica sera vedrà opposte Juventus e Milan .

All’ Allianz Stadium infatti, si affronteranno due tra le grandi del calcio italiano, oltre che due compagini che hanno avuto avvii di campionato molto diversi. I bianconeri infatti, nelle prime tre uscite del torneo hanno messo in cascina appena tre punti, mentre i rossoneri viaggiano sin qui a punteggio pieno in virtù dei tre successi consecutivi conseguiti.

Proprio il Milan però, a Torino non si presenterà al meglio. Come è noto infatti, in attacco non potrà contare su Ibrahimovic e Giroud , ma anche in difesa, lo stop occorso a Calabria nelle ultime ore, costringerà Stefano Pioli a rivedere i propri piani.

L’esterno ha riportato un problema muscolare e, secondo quanto riportato da ‘Sky’, a sostituirlo potrebbe non essere Alessandro Florenzi (non ancora al top) come da molti pronosticato.

Il prescelto per l’out di destre potrebbe essere infatti Fikayo Tomori , che rappresenterebbe un’opzione più ‘bloccata’ che consentirebbe al Milan di spostarsi anche a tre dietro in alcune fasi del match.

Se così fosse, al centro della difesa ci sarebbe Romagnoli al fianco dell’intoccabile Kjaer .