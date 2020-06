Calabria a Gallinari: "Cristiano Ronaldo? No, chi domina fisicamente è Kessié"

Davide Calabria chiacchiera in chat con Danilo Gallinari: "Ibrahimovic ha 38 anni, ma si fa ancora il culo. Ronaldo? No, Kessié ha un fisico pazzsco".

Poco più di 10 giorni e riparte il campionato. Una settimana e, con la Coppa , ripartirà l'intero calcio italiano. Davide Calabria, intanto, ne approfitta per una delle ultime dirette social, che tanto di moda sono andate nei giorni di quarantena.

Lo fa con Danilo Gallinari, campione di basket, in una chat sul sito ufficiale del . Con tanti argomenti legati alla passione che entrambi hanno in comune: i colori rossoneri, appunto.

"Ibrahimovic, come Chris Paul da voi, è un leader, un veterano. Ha vinto ovunque. Ci dà una mano, specialmente ai giovani come noi. Vedere che a 38 anni ha ancora quella voglia non può che farci migliorare".

"Ibra cerca sempre di mantenere il suo personaggio, ma dentro lo spogliatoio è un continuo scherzare e prendersi in giro. Me lo rivedo nel documentario di Jordan, sono simili come carattere. Pretende il massimo da tutti, e giustamente: alla sua età potrebbe aver già smesso da qualche anno, e invece è ancora qua che si fa il culo. Per noi ragazzi è un'ispirazione".

Capitolo Cristiano Ronaldo: fisicamente è tosto?, chiede Gallinari a Calabria. E il terzino rossonero ci pensa su un attimo, prima di dare una risposta non scontata.

"No, non ti farei l'esempio di Ronaldo. Che domina fisicamente è Franck Kessié, che fa palestra poco o niente ma ha un fisico pazzesco. Non lo sposti. Tutta natura, puoi prendere una rincorsa di 50 metri e andargli addosso ma alla fine ti ribalti tu".

Calabria se lo ritroverà di fronte, Cristiano Ronaldo, la prossima settimana in occasione della semifinale di ritorno di tra e Milan. All'andata era stato proprio un suo intervento con il braccio in area a regalare ai bianconeri il rigore dell'1-1 trasformato nel finale dallo stesso portoghese.