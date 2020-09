Calabria a DAZN: "Mi sento più libero, sogno la Champions con il Milan"

Davide Calabria spiega il momento del suo Milan: "Siamo contenti per il mister e che la dirigenza sia rimasta, sappiamo di essere una grande squadra".

Un avvio di stagione da urlo per Davide Calabria, che dopo un ottimo pre-campionato ha confermato l'ottimo stato di forma nella prima giornata di risultando tra i migliori in campo contro il .

Il terzino del ha parlato ai microfoni di 'DAZN', sottolineando il bel momento che la squadra sta attraversando:

"Siamo sicuri di essere una grande squadra e lo stiamo dimostrando sul campo. Vogliamo dare il 100%, non ci poniamo nessun limite, ci stiamo aiutando tanto sul campo, stiamo bene fisicamente e mentalmente, quindi questo ci aiuta giorno dopo giorno a migliorarci".

La proprietà rossonera sta creando un gruppo fatto di tanti giovani con qualche giocatore più esperto:

"In un progetto vincente c'è sempre stata continuità, siamo contenti di non dover ricominciare da capo per l'ennesima volta, siamo contenti del mister e della dirigenza che è rimasta, speriamo di continuare così. Siamo molto giovani, io e Gigio siamo quelli che siamo da più anni qua e quindi fa piacere, perchè tanti giovani danno vivacità e i veri senatori ci hanno dato una mano, il giusto mix è quello che fa bene".

Calabria rivela poi un preciso sogno che lo accompagna da bambino, la Champions con la maglia rossonera:

"Avere delle regole è alla base di un gruppo sano, il rispetto reciproco, il lavoro quotidiano, l'arrivare in orario, lo stile Milan. Tonali e la letterina di Santa Lucia? Ne ho anche io una dove chiedevo di guidare una determinata macchina e di arrivare in finale di Champions con il Milan contro il , spero che questo sogno si possa realizzare, la macchina c'è.Il passato è passato, quello che succederà non mi interessa io sto pensando solo al presente, a quello che deve succedere ora, l'extra campo non deve più influire sulle mie prestazioni e della squadra".

Un percorso di crescita che lo vede ormai protagonista nell'undici titolare guidato da Pioli:

"All'inizio ero più bloccato, ero più difensore centrale che terzino, non ero abituato a quel ruolo, adesso sono più libero di avanzare e più libero di testa, più motivato e voglioso, sono contento che il mister mi dia questa possibilità".

L'esterno del Diavolo svela poi come l'assenza dei tifosi possa aver aiutato il gruppo rossonero in campo:

"Dal punto di vista della giovane età probabilmente ci ha dato una mano, anche perchè non essendoci tanto rumore riusciamo a parlarci e riusciamo a comunicare meglio anche con il mister, c'è molto più ordine in campo. Ci ha dato una mano a migliorare certi punti di vista che in campo poi fanno la differenza. La pressione ce l'hai sempre se indossi questa maglietta, chi non è abituato a certe tifoserie non può giocar qua, io ormai sono 6-7 anni che sono in prima squadra e ci ho fatto l'abitudine".

I preliminari di valgono una grossa fetta di stagione, Calabria non vuole sentir parlare di appuntamento sottovalutato: