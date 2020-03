Calabresi sull'isolamento: "I nostri nonni andavano in guerra, noi stiamo sul divano"

Il difensore italiano, che gioca nell'Amiens, parla dell'isolamento: "Le autorità ci chiedono solo di rimanere a casa, è questo il nostro sacrificio".

Arturo Calabresi vive il suo isolamento in , ad , dove si è trasferito la scorsa estate, con il pensiero all’ . Il difensore ha lasciato il in estate in prestito e a ‘France Football’ ha raccontato la realtà che sta vivendo.

“Sto nel mio appartamento con la mia fidanzata, rispettiamo l’isolamento alla lettera. Leggiamo, guardiamo film. Il 17 ho festeggiato il mio compleanno a distanza, via telefono con i miei amici”.

Un isolamento che il classe 1996 non vive con pesantezza, ricordando anche i sacrifici degli antenati.

“Le autorità ci chiedono solo di restare a casa. Penso alle vite dei nostri nonni che hanno vissuto la guerra e sono partiti per combattere. Il nostro sacrificio è solo rimanere sul nostro divano. E questo è ciò che fermerà la pandemia”.

Calabresi rimarrà in Francia e non tornerà in Italia, per non mettere in pericolo i suoi cari.