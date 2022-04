In casa Torino continua a tenere banco la questione legata al futuro di Andrea Belotti. L'attaccante e capitano del club granata ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2022, con l'avventura all'ombra della Mole che sembra essere giunta al capolinea dopo sette anni.

Il presidente del Torino, Urbano Cairo è tornato a parlare di Belotti e della possibile separazione a fine stagione al termine dell'assemblea di Lega Serie A che si è tenuta oggi nella sede milanese di Via Rosellini.

"Belotti va in scadenza, potrebbe aver già firmato con qualcuno. Diciamo che dal 1° di febbraio era libero di firmare. Forse doveva comunicarlo... Diciamo che teoricamente potrebbe anche averlo fatto... Ma non credo. Deluso? Di questo tema ormai non parlo più".

Sensazione o qualcosa di più? Certamente le parole del numero uno del club granata rappresentano molto più di un indizio su una separazione tra le parti che potrebbe concretizzarsi a fine stagione.

Arrivato nell'estate 2015 dal Palermo, l'ex attaccante dell'Albinoleffe ha totalizzato finora 110 goal e 28 assist in 246 presenze con la maglia del Torino. In questa stagione, il classe 1993 ha si è dovuto fermare in ben due occasioni, prima a settembre per un problema al tendine peroneo e poi tra dicembre e febbraio per un infortunio al bicipite femorale, con 5 reti e 1 assist all'attivo.