Cairo su Agnelli e la Superlega: "Non mi sembra che abbia fatto passi indietro"

Il presidente del Torino torna a parlare della Superlega e dell'esclusione dalla Serie A della Juve: "Partecipa solo chi ha il titolo per farlo".

Si è da poco conclusa l'assemblea a cui hanno preso parte tutte le venti società di Serie A: si è discusso della ricerca di un nuovo modello di sostenibilità per il calcio e dell'ingresso in scena dei fondi per dare respiro ai bilanci messi a dura prova dalla pandemia.

C'era attesa per il confronto tra Urbano Cairo e Andrea Agnelli, in netta contrapposizione sul tema della Superlega che ha diviso l'opinione pubblica e non solo: al termine della riunione, il presidente del Torino ha aggiornato sulla situazione relativa alla spaccatura formatasi in seguito all'annuncio della nascita di un progetto naufragato in poche ore.

"Un chiarimento con Agnelli? Non parliamo di cose personali ma generali. Abbiamo riaperto il dialogo, parlando di riforme e futuro. Ciò che conta davvero è quello che faranno UEFA e FIGC".

Sembra, però, che la posizione della Juventus in merito alla Superlega non sia cambiata.

"Non mi sembra che siano stati fatti dei passi indietro. Nemmeno a livello pubblico. Per farlo le sedi sono altre e ci si espone pubblicamente, non mi sembra l'abbia fatto. Nove squadre invece si sono tirate fuori con fermezza, non penso che possano fare la Superlega in tre".

Lo scenario di una Serie A senza la società bianconera in virtù della norma anti-Superlega non spaventa Cairo.