Cairo sicuro: "Lo Scudetto non andrebbe assegnato"

Per il presidente del Torino la Serie a 2019/2020 non potrà riniziare: "Non si può giocare in estate, per me il campionato è finito".

Tante idee, tante proposte, nessuna sicurezza. L'emergenza coronavirus non è certo passata e anzi sarà la protagnista delle vite di miliardi di persone presumibilmente per tutta la primavera. Ragion per cui anche il calcio deve aspettare, senza notizie sul possibile ritorno in campo.

C'è chi vorrebbe giocare a maggio, chi in estate per concludere la , ma anche chi considera che il campionato finito. Come Urbano Cairo, presidente di un in zona retrocessione prima della pausa, ma con un Longo che sembrava deciso a rialzare la squadra.

Intervistato da Radio due, Cairo è chiaro:

"Secondo me il campionato è finito. A Wuhan hanno cominciato le misure restrittive il 25 gennaio e le toglieranno credo l'8 aprile, sono due mesi e mezzo di stop. Per noi, con due mesi di sosta, si ripartirebbe a fine maggio, sempre che non serva più tempo".

Per il presidente del Torino il tour de force non è fattibile:

"Vorrebbe dire cominciare ad allenarsi a fine maggio e quindi iniziare le partite a fine giugno, giocare a luglio e agosto. Poi dare un mese di vacanza, un mese per allenarsi e ripartire per il prossimo campionato non prima di novembre. Non si può fare".

Niente era stato deciso, compreso lo Scudetto. La lotta per il titolo era la più avvincente del decennio:

"Non andrebbe assegnato perché il campionato non è finito e ci sono tre squadre in un fazzoletto. Non ho sentito neanche Andrea Agnelli dire che andrebbe assegnato".

La risposta nelle prossime settimane.