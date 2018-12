Cairo: “Juventus? Se non è sudditanza sarà sfortuna: comincia sempre per esse”

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, torna a parlare della discussa sconfitta nel derby della Mole: “La Juventus sta uccidendo il campionato”.

Un Urbano Cairo ancora amareggiato per la sconfitta rimediata dal suo Torino nel derby della Mole di sabato scorso contro la Juventus. Un 1-0 firmato Cristiano Ronaldo che sarebbe però potuto essere molto diverso se gli arbitri avessero giudicato in altro modo alcuni contatti sospetti nell’area di rigore bianconera.

Gli episodi più discussi rimangono la spinta di Matuidi su uno stacco aereo di Belotti e la trattenuta di Alex Sandro su Zaza, occasioni in cui il VAR non è intervenuto, mandando su tutte le furie la dirigenza dei granata.

Urbano Cairo in particolare aveva invocato un maggiore utilizzo della tecnologia, con il patron del Torino che è tornato a parlare del derby in occasione della consegna dei Collari d’oro al Coni, come riportato da ‘Tuttosport’.

Invitato alla manifestazione come ospite d’onore in veste di editore, Cairo, dopo aver parlato di sudditanza nei confronti della Juventus nei giorni scorsi, ha voluto smorzare i toni con una battuta.

“Non voglio essere pressante su temi sui quali ho già dichiarato la mia opinione. Quando parlavo di sudditanza verso la Juve, lo dicevo perché, esaminando gli ultimi cinque anni e gli ultimi dodici derby giocati, almeno in otto abbiamo avuto casi in cui siamo stati penalizzati. Se non è sudditanza sarà sfortuna: comincia sempre per esse…”.

Il presidente del Torino ha poi voluto analizzare la situazione del calcio italiano, spiegando come il dominio della Juventus negli ultimi anni stia uccidendo la Serie A.

“È l'ottavo anno che la Juventus sta vincendo a mani basse. Credo che la Juventus stia uccidendo il campionato e questo non è bellissimo. Sarebbe meglio se il torneo fosse più competitivo, gli stessi juventini si sarebbero divertiti di più con meno punti di distacco”. L'articolo prosegue qui sotto

La sconfitta nel derby, sommata al precedente pareggio a San Siro contro il Milan, ha fatto sprofondare il Torino all’undicesimo posto in classifica. La zona Europa League dista però solamente due punti e per questo motivo Cairo ha provato a caricare la squadra in vista dei prossimi impegni.

“Siamo solo alla sedicesima giornata, abbiamo tantissime partite da giocare, la classifica è molto corta. Il quarto posto che dà diritto alla Champions è a quota 27 punti e l'Europa League a 24 punti, noi ne abbiamo 22. Dopo due belle prestazioni che purtroppo hanno dato pochi punti, ma una sensazione di un Torino molto forte contro il Milan e anche contro la Juventus, contro la quale non meritavamo di perdere, mi aspetto che nelle prossime tre partite fino alla sosta ci sia una conferma dell'atteggiamento e del furore visto in queste partite”.

Sassuolo, Empoli e Lazio le prossime gare che vedranno impegnato il Torino fino al termine di dicembre. Tre partite fondamentali per non perdere il treno per l’Europa.