Cairo conferma Giampaolo al Torino: "Soddisfatto della scelta"

Sarà Marco Giampaolo l'allenatore del Torino, il presidente Urbano Cairo conferma: "Pensavo già a lui anni fa". Biennale con opzione.

Dopo le belle cose mostrate sulla panchina della e dopo la disastrosa avventura al Marco Giampaolo è pronto a tornare in gioco. Sarà il la nuova casa dell'allenatore italiano, come confermato dal presidente Urbano Cairo.

Una scelta ponderata nel corso dei mesi, il patron granata afferma ai microfoni di 'Sporitalia' di aver seguito Giampaolo già molto tempo fa:

"Sono molto soddisfatto della scelta. Lo conosco da tempo, pensavo già a lui molti anni fa, poi prendemmo altri allenatori e non era disponibile in quel periodo perché aveva un'altra squadra. È un allenatore di qualità, che insegna calcio e fa giocare bene le squadre".

📍 MILANO



👉 #Torino: #Cairo annuncia #Giampaolo come nuovo allenatore



➡️ "Soddisfatti della scelta fatta. Adesso dobbiamo fare le cose con umiltà e in punta di piedi"



🎙️ @Luca_Cilli pic.twitter.com/B9iOeS9Uw1 — Sportitalia (@tvdellosport) August 5, 2020

In attesa dell'ufficialità dell'operazione Cairo ribadisce il valore della scelta fatta e commenta il mercato che verrà:

"Non è tempo di mandare messaggi oggi, dobbiamo fare umilmente le cose che vanno fatte, in punta di piedi cercando di fare le scelte migliori. Giampaolo è una di queste, dobbiamo fare tutto quello che serve per operare al meglio. ? E' un mercato molto particolare questo, dobbiamo fare tutto steb by step".

Termina dunque la sfortunata e breve avventura di Giampaolo con il Milan: il tecnico è stato oggi nella sede rossonera per risolvere il contratto dopo l'esonero dello scorso ottobre, quando fu sostituito da Stefano Pioli. Ai granata, l'allenatore si legherà per due anni con opzione per la terza.