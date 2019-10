Cairo cambia idea su Ribery: "Qualità incredibili, complimenti alla Fiorentina"

Dopo lo scetticismo nei confronti dell'operazione Ribery di fine agosto, adesso anche Urbano Cairo è stato conquistato dal 7 della Fiorentina.

A fine agosto, Urbano Cairo era stato uno dei primi ad esporsi all'annuncio di Ribery alla e lo aveva fatto in termini negativi, dicendo che era un'operazione fattibile anche per il suo Torino ma che non era stato ritenuto un profilo adatto ai granata: un ottima operazione mediatica, secondo Cairo, ma con pochi risvolti sul campo.

A Franck Ribery sono bastate 7 giornate di per spazzare via tutte le voci che lo davano al suo ultimo giro di valzer in un campionato che avrebbe scelto come cimitero per elefanti. In 7 giornate, come il numero stampato dietro la sua maglia viola, ha dimostrato di avere ancora la voglia e le capacità fisiche e agonistiche -quelle tecniche non sono mai state neanche in discussione invece- per fare la differenza e ora tutti sono definitivamente conquistati dal talento francese. Anche il più scettico di tutti: Urbano Cairo, che ha 'Tuttosport' ha espresso i suoi complimenti alla Fiorentina.

"Ho cambiato idea. Ho visto un giocatore dalle qualità incredibili e una professionalità notevolissima. Dal punto di vista fisico ha tanta birra in corpo. Chapeau. A volte fai operazioni del genere e non ti vanno bene, con Ribery è andata benissimo. Complimenti alla Fiorentina"

Grande umiltà del presidente granata che ammette di aver fatto un errore di valutazione sottovalutando Ribery: l'ex esterno del sta facendo impazzire le difese italiane e molto probabilmente avrebbe fatto comodo anche al , che in questo momento avrebbe Ribery-Belotti come coppia d'attacco. Nel calcio ogni tanto hanno ragione i sognatori, che gettano il cuore oltre l'ostacolo e poi si inventano un modo per andare a recuperarlo: come la Fiorentina, che ha sognato il francese ed è riuscita poi caparbiamente a fare sognare i tifosi viola ad ogni partita e sempre con la 7 sulla schiena.