Cairo attacca Cruciani in diretta: "Sei una capra, non capisci di calcio"

La partita tra e ha portato con sé molte polemiche, dopo il fischio finale. Alcune decisioni arbitrali, ad esempio, non sono piaciute ai granata che, addirittura, nella serata di domenica hanno alzato la voce direttamente con il presidente Urbano Cairo.

Il presidente del Torino è stato ospite su Canale 5 del programma 'Tiki Taka'. Parlando delle decisioni arbitrali della partita delle 12.30, Cairo ha attaccato il giornalista Giuseppe Cruciani, dopo che quest'ultimo aveva giustificato le scelte dell'arbitro Irrati durante la gara.

"Barella, una volta ammonito, ha reagito così come Zaza, ma è rimasto in campo, perché? Se ad ogni imprecazione ci fosse un cartellino, le partite finirebbero sempre in dieci. E poi non c'entra niente il punteggio della partita nel momento delle scelte, Vorrei dire una cosa a Cruciani. Devo darti della capra, due volte, perché non capisci niente di calcio . Capra, capra, capra. Cerca di fare delle trasmissioni migliori".

Un duro attacco quello di Cairo. Ma, dopo l'esibizione del presidente del Torino in stile 'Vittorio Sgarbi', è arrivata la risposta di Giuseppe Cruciani.

"Io dico quello che voglio. Lei può dire anche quello che vuole presidente, non è un problema. Lei ha anche due giornali dove scrivere quello che vuole. Vuole portare la discussione sul piano personale, a me non interessa. Io me ne fotto, lei può essere anche il presidente della Repubblica, non deve permettersi di gettare merda su di me per le mie opinioni".