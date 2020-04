Caio farà una prova con il Santos: il bambino di 10 anni visto in un video virale

Caio, bambino di 10 anni che in un video virale segna un goal di tacco per strada, ha convinto anche il Santos: farà un test dopo la quarantena.

In questi giorni probabilmente vi sarà capitato di vedere su Twitter o Instagram un video di alcuni bambini che giocano a calcio per strada, in . In questo video, diventato ormai virale da qualche giorno, si vede un bambino che segna un goal favoloso.

O menino viralizou nesta terça depois de mostrar toda a sua habilidade com a bola nos pés. Após ver o vídeo, a franquia #MeninosDaVila de São Luís-MA fez questão de conhecer o Caio e convidá-lo para um teste no Peixão, após esse período de quarentena chegar ao fim. pic.twitter.com/yfTYW7Dx8N — Santos Futebol Clube (de 🏡) (@SantosFC) April 1, 2020

Lancio lungo dalla difesa e lui, con estrema naturalezza, manda il pallone in una di quelle porte piccole piccole, con un colpo di tacco volante. Il video ha fatto il giro del web soprattutto in Brasile, ovviamente, tanto che il bambino è diventato "famoso".

Si chiama Caio , ha 10 anni, ed è tifoso del Santos . Proprio il club brasiliano ha pubblicato il video sui propri canali ufficiali, dando una notizia incredibile a Caio e alla sua famiglia.

"Martedì il video di Caio è diventato virale, grazie alle sue abilità con il pallone. Dopo aver visionato il video, il Santos può confermare che il ragazzo sarà convocato a Peixão per una prova, dopo il periodo di quarantena".

Caio ha 10 anni, vive con i fratelli Ítalo (7 anni) e Matheus (15 anni) e con i genitori Mileide e Ivanildo. La famiglia risiede nel quartiere di São Francisco, a São Luís, dove è stato registrato il video. I bambini sono a casa, a causa della sospensione delle lezioni per la quarantena. Il papà, come confermato da lui stesso a 'Globoesporte', è disoccupato a causa dei problemi causati dalla pandemia del coronavirus.

"Diversi club di del campionato brasiliano ci hanno già cercato. Oltre al Santos, che ha pubblicato il video sulla sua pagina ufficiale, altri lo hanno anche invitato a sostenere i test e conoscere la struttura. Stiamo seguendo e sceglieremo chi ha il miglior progetto".

Parola del padre Ivanildo, che in un momento del genere sarà al settimo cielo per quanto sta accadendo al figlio Caio.