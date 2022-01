Caicedo all'Inter: dal numero di maglia al contratto, le informazioni sul periodo nerazzurro

Non solo Gosens. L'Inter ha chiuso ufficialmente l'acquisto di Felipe Caicedo come rinforzo di gennaio. E' l'ex attaccante di Genoa e Lazio a completare il reparto offensivo di Simone Inzaghi fino al termine dell'annata.

Primo giocatore dell'Ecuador nella storia dell'Inter, Caicedo è stato voluto fortemente da Inzaghi, che ha avuto modo di allenarlo negli anni della Lazio. Per lui garantisce il tecnico che ha già vinto la Coppa Italia e ha portato la squadra nerazzurra in vetta alla classifica di Serie A nel girone d'andata.

Dopo aver lasciato la Lazio, l'attaccante ecuadoriano è approdato al Genoa la scorsa estate. Il club ligure è proprietario del cartellino di Caicedo, che lo ha ceduto in prestito all'Inter solamente fino a giugno. Non si tratta di un accordo con possibile riscatto da parte della società nerazzurra: in estate tornerà in rossoblù.

IL NUMERO DI MAGLIA

Caicedo ha scelto l'88 per la sua avventura all'Inter. Nella sua carriera il 32enne ha spesso utilizzato la 20, già occupata in nerazzurro da Calhanoglu. Per la prima volta ha così optato per l'88: il suo anno di nascita.

Al Genoa indossava la 9, occupata da Dzeko, mentre il 20 degli anni laziali, ma anche quelli di Barcellona (sponda Espanyol) e Manchester (City) come detto ha già un possessore.

Il classe 1988 ha vestito anche spesso la 25 (libera all'Inter), vivendo annate anche con la 8, 11, la 10 e la 23 tra club e Nazionale. Niente da fare: scelta completamente nuova.

PERCHÉ L'INTER HA ACQUISTATO CAICEDO?

Nome a sorpresa del calciomercato invernale, Caicedo è approdato all'Inter per completare l'attacco in virtù delle tre competizioni in cui sarà impegnata la squadra meneghina da febbraio.

L'ex compagno della Lazio, Correa, che ritrova a Milano, è infatti infortunato e numericamente Inzaghi aveva bisogno di un giocatore per l'attacco (senza grosse spese o minutaggio assicurato), ma soprattutto di una punta capace di entrare a gara in corso per risolvere situazioni spinose. Soprattutto a fine gara, il punto di forza dell'ex Manchester City.