Caicedo carica la Lazio al compleanno di Immobile: "Vinciamo lo Scudetto"

Pubblicamente alla nessuno vuole esporsi ma dopo la vittoria in rimonta contro l' adesso lo Scudetto è più di un sogno. Tra i biancocelesti peraltro c'è però anche chi ci ha sempre creduto.

Caicedo infatti già durante la festa di Natale, tra il serio e il faceto, aveva dichiarato l'obiettivo Scudetto scatenando l'ilarità generale. Un obiettivo ora diventato realtà considerato il secondo posto a -1 dalla .

Things got 🔥 at Immobile's 30th birthday party last night



Caicedo came out on record saying Lazio Will win the Scudetto 😎



Belief is in the air pic.twitter.com/HZextHLP1G