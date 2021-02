Il Cagliari verso il cambio in panchina: contatti con Semplici

Sempre più in bilico la posizione di Di Francesco al Cagliari: si intensificano i contatti con Leonardo Semplici. E intanto torna Capozucca.

Nonostante il rinnovo di contratto firmato qualche settimana fa, quella di venerdì sera contro il Torino potrebbe essere stata l’ultima partita di Eusebio Di Francesco alla guida del Cagliari.

La sconfitta patita nello scontro diretto contro i granata, unita ad una lunga serie di risultati negativi, hanno reso quantomeno traballante la panchina di un tecnico per il quale decisive potrebbero essere le prossime ore.

Secondo quanto riportato da 'Sky' infatti, sono in corso contatti tra il Cagliari e Leonardo Semplici per trovare un accordo. Affinché ci si possa avvicinare ad una fumata bianca è necessario che si trovi un’intesa anche per l’approdo in Sardegna dell’intero staff del tecnico toscano.

Il Cagliari è attualmente terzultimo in classifica con appena 15 punti messi in cascina in 23 turni di campionato e non vince una partita nel torneo dallo scorso 7 novembre.

Semplici, che a questo punto va considerato in pole per la sostituzione di Di Francesco (al quale poche settimane fa erano stati rinnovati fiducia e contratto), è fermo dallo scorso 10 febbraio, da quando cioè si è chiusa la sua lunga avventura sulla panchina della SPAL iniziata in Lega Pro e conclusasi in Serie A dopo una storica cavalcata.

Intanto, in attesa che il Cagliari e Di Francesco trovino l'accordo definitivo, in Sardegna torna una vecchia conoscenza: Stefano Capozucca, ex direttore sportivo rossoblù, che sarebbe pronto a rientrare con un ruolo di raccordo tra società e squadra.