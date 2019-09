Cagliari-Verona, Pisacane fa mea culpa: "Chiedo scusa, grazie ai tifosi"

Il difensore del Cagliari è scivolato regalando al Verona la possibilità di ottenere il pareggio: "Può succedere, non dovrebbe succedere".

Un pareggio alla fin fine giusto, quello andato in scena alla Sardegna Arena. Un pareggio però che non soddisfa il di Maran, visto il modo in cui è arrivato il goal del : clamoroso scivolone di Pisacane davanti ad Olsen e Faraoni pronto a colpire per l'1-1 finale.

Sfortunatissimo il difensore del Cagliari, autore comunque di una buona partita nel complesso e superman nel primo tempo grazie ad un goal salvato sulla linea. Qualcosa che i tifosi rissoblù non hanno certo dimenticato, evitando di mettere il giocatore campano su pubblica piazza.

Via social, Pisacane ha voluto chiedere scusa per quanto accaduto, e allo stesso tempo ringraziare i fans del Cagliari:

"Cadi nove volte e rialzati dieci. Chiedo scusa a tutti. Può succedere, non dovrebbe succedere. Grazie a chi mi ha sostenuto in privato e grazie a tutti i tifosi che allo stadio mi hanno applaudito dopo essere scivolato: mi avete fatto sentire sempre più parte di una terra, un popolo, una squadra… Una famiglia straordinaria. Forza Cagliari".

Nonostante il pareggio contro il Verona, il Cagliari è comunque in un'ottima posizione di classifica grazie a quattro risultati utili consecutivi, in cui la società sarda ha battuto , e , pareggiando per l'appunto contro la formazione scaligera.

Nel corso di questo millennio solo un'altra volta il Cagliari aveva superato la doppia cifra nelle prime sei giornate di : era il 2011 e la squadra allenata da Ficcadenti riscì a mettere insieme undici punti, concludendo il campionato però al 15esimo posto.