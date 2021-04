Cagliari-Verona, le formazioni ufficiali: sorpresa Cerri

Semplici lascia fuori Pavoletti, sulle fasce Lykogiannis e Zappata. Verona con Tameze e Veloso, Lovato in difesa.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Rugani, Godin, Klavan; Zappa, Nandez, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Cerri, Joao Pedro.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

Il Verona è quasi a quota 40, il Cagliari è terzultimo in classifica. Una gara che serve di più ai rossoblù, che non possono più sbagliare, rispetto al team Juric, praticamente salvo, ma lontano dal settimo posto e con le ultime possibilità di lottare per l'Europa League.

Semplici propone Joao Pedro e Cerri in attacco, mentre Simeone e Pavoletti si siedono in panchina. Nainggolan, Duncan e Nandez agiranno come interni, mentre sulle fasce partono titolari Zappa e Lykogiannis. Davanti a Cragno dal 1' Rugani, Godin e Klavan.

Juric sceglie Silvestri tra i pali, difeso da Ceccherini, Lovato e Dimarco. Sono Fararoni e Lazovic gli esterni del 3-4-1-2 veneto, con Tamete e Veloso ad agire in mezzo. Barak e Zaccagni come di consueto i trequartisti alle spalle di Lasagna.