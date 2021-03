Cagliari-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Cagliari ospita il Verona per il 29esimo turno di Serie A: news sulle formazioni e su come vedere la partita in tv e streaming.

CAGLIARI-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cagliari-Verona

Cagliari-Verona Data: 3 aprile 2021

3 aprile 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN e DAZN1+ (numero 212 del satellite)

Streaming: DAZN

Conclusa la sosta delle Nazionali, via al rush finale della Serie A 2020/2021. Ad un mese e mezzo dalla fine del campionato, non si può più sbagliare. Ne è consapevole il Cagliari, terzultimo in classifica, ma desideroso di rimanere ancora una volta nella massima serie.

Guarda Cagliari-Verona in streaming su DAZN

In Sardegna sbarca il Verona di Juric, che dopo 28 turni di Serie A non ha ancora raggiunto la fatidica quota quaranta, ma conta di farlo già in terra isolana, visti i 38 punti fin qui conquistati: con un successo, assalto all'Europa League grazie alla consapevolezza di essere salvi.

Per i veneti però il settimo posto appare veramente difficile, visto il -11 dalla Lazio, per altro con una gara in meno per Immobile e soci. La truppa di Juric ci proverà, ma di fronte avrà una squadra assetata di punti salvezza, pronta a dare tutto per confermarsi in Serie A.

Nella gara d'andata di fine 2020, Verona e Cagliari hanno pareggiato 1-1 al Bentegodi: al vantaggio di Zaccagni nella prima frazione aveva risposto Marin nella ripresa. Le due squadre si sono incontrate anche nei primi turni di Coppa Italia, con successo dei rossoblù in casa per 2-1.

In questo articolo troverete tutto ciò che è importante conoscere riguardo a Cagliari-Verona: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-VERONA

Cagliari-Verona si giocherà sabato 3 aprile 2021 alle ore 13: appuntamento alla Sardegna Arena di Cagliari per il match tra la squadra di Semplici e quella di Juric. A causa della pandemia di coronavirus ancora una volta zero tifosi sugli spalti.

Il match tra Cagliari e Verona potrà essere seguito su ogni smart tv grazie all'applicazione di DAZN, disponibile anche per i possessori di Sky Q. Chi non possiede un televisore smart può rimediare collegandolo a un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, oltre che ad una console come Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) o PlayStation (PS4 e PS5).

Chi ha aderito all'offerta Sky-DAZN, potrà godersi la sfida tra sardi e veneti in diretta sul canale satellitare DAZN1+ (numero 212 del satellite).

Lo streaming di Cagliari-Verona sarà disponibile in diretta esclusiva sempre grazie a DAZN: da pc sarà sufficiente collegarsi al sito e inserire le proprie credenziali d'accesso, mentre da smartphone e tablet bisognerà utilizzare l'applicazione dedicata.

Anche su Goal potrete seguire tutto quello che riguarda la prima sfida di aprile tra Cagliari e Verona: dalle scelte dei due allenatori fino al racconto live dell'incontro, attraverso la consueta diretta testuale.

Semplici proporrà nuovamente Pavoletti insieme a Joao Pedro in attacco, con Simeone che partirà dalla panchina. A centrocampo Nandez e Lykogiannis saranno gli esterni del 3-5-2 rossoblù, mentre Duncan, Marin e Nainggolan gli interni. Davanti a Cragno spazio per Rugani, Godin e Walukiewicz, mentre è sempre in dubbio Ceppitelli.

Juric risponde con il consueto 3-4-2-1 in cui Lasagna sarà supportato da Zaccagni e Barak. Dimarco e Faraoni larghi, in mezzo Veloso e Tameze. In porta ci sarà Silvestri, difeso da Magnani, Lovato e Ceccherini. Squalificato e non disponibile Dawidowicz.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Rugani, Godin, Walukiewicz; Nandez, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Lovato, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna.