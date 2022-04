Cagliari-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

CAGLIARI-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cagliari-Verona

Cagliari-Verona Data: 30 aprile 2022

30 aprile 2022 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Cagliari di Walter Mazzarri sfida in casa il Verona di Igor Tudor nell'anticipo della 35ª giornata di Serie A. I sardi sono disperatamente alla ricerca di un successo per la lotta salvezza e si trovano attualmente al quartultimo posto in classifica a quota 28 punti, con un cammino di 6 vittorie, 10 pareggi e 18 sconfitte, mentre i veneti occupano la 9ª posizione con 49, frutto di 13 vittorie, 10 pareggi e 11 k.o.

Le statistiche sono dalla parte dei rossoblù, che nelle 16 sfide casalinghe giocate in Serie A contro gli scaligeri hanno ottenuto 9 vittorie, a fronte di 4 affermazioni gialloblù e di 3 pareggi. Due sconfitte sono arrivate tuttavia nei più recenti 5 precedenti in Sardegna (2 vittorie, un pareggio), l'ultima nel confronto della scorsa stagione (0-2 per il Verona allora guidato da Juric con i goal di Barak e Lasagna).

Gli isolani vengono da 6 sconfitte e una sola vittoria nelle ultime 7 gare disputate, mentre gli scaligeri sono reduci da due vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle precedenti 4 giornate di campionato.

L'italo-brasiliano João Pedro è il più prolifico dei giocatori rossoblù con 12 reti all'attivo, dall'altra parte meglio di lui ha fatto il grande ex della sfida, il 'Cholito' Giovanni Simeone, autore fino a questo momento di 16 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Verona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-VERONA

Cagliari-Verona si disputerà il pomeriggio di sabato 30 aprile 2022 nel palcoscenico della Unipol Domus di Cagliari. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 34ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 15.00.

DOVE VEDERE CAGLIARI-VERONA IN TV

L'anticipo Cagliari-Verona sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Cagliari-Verona su DAZN sarà curata da Ricky Buscaglia, con il commento tecnico affidato a Massimo Donati.

CAGLIARI-VERONA IN DIRETTA STREAMING

Chi lo preferisse, con DAZN potrà seguire Cagliari-Verona in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando il match dal palinsesto, e sul proprio pc o notebook. La partita potrà inoltre essere seguita anche su pc e notebook, direttamente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Quando il confronto sarà concluso, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

GOAL offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Cagliari-Verona in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-VERONA

Mazzarri confermerà il 3-5-2 e per la prima volta dopo molto tempo avrà a disposizione l'intera rosa, eccezion fatta per Obert. L'undici titolare, tuttavia, potrebbe ricalcare quello della trasferta sfortunata di Genova. Davanti al portiere Cragno, Carboni è favorito su Altare per completare la difesa a tre con Lovato, che rientra dalla squalifica, e Ceppitelli. Sulle due fasce agiranno a destra Bellanova e a sinistra Dalbert, mentre a centrocampo Grassi si posizionerà davanti alla difesa, con Marin e Deiola mezzali. In attacco è probabile che Keita venga nuovamente preferito a Pavoletti e Pereiro come partner di João Pedro.

L'articolo prosegue qui sotto

Tudor manderà in campo il Verona con il 3-4-2-1. In attacco il centravanti sarà il grande ex Simeone, che sarà supportato sulla trequarti da Barak e Caprari. Sulle due fasce si muoveranno a destra Faraoni e a sinistra Lazovic, con Ilic e Tameze in vantaggio su Miguel Veloso interni di centrocampo. Tutto definito dietro, con Montipò in porta e Gunter, Ceccherini e Casale a formare la linea difensiva a tre degli scaligeri. Assenti per infortunio Alessandro Berardi, Coppola, Dawidowicz e Pandur.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Lovato, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert; Keita, Joao Pedro.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.