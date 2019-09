Cagliari-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Cagliari sfida il Verona alla Sardegna Arena nella 6ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Rolando Maran ospita alla Sardegna Arena il di Ivan Juric nella 6ª giornata del campionato di . I sardi, dopo un avvio difficile, si sono ripresi bene e con 3 vittorie consecutive si sono portati a quota 9 punti in classifica a pari merito con e : in caso di successo resterebbero in scia all' , 3ª e vittoriosa sabato nell'anticipo contro il .

Per quanto riguarda invece i neopromossi scaligeri, questi ultimi navigano in 15ª posizione con un cammino di 5 punti, frutto di una vittoria, due pareggi e 2 sconfitti.

Nei 14 precedenti fra le due squadre in Serie A disputati in casa dei rossoblù, questi ultimi conducono sul piano statistico con 9 vittorie, 3 successi veronesi e 2 pareggi. Alla Sardegna Arena si affrontano la squadra che ha segnato più goal di testa, il Cagliari, ben 4, e quella che non ha preso ancora reti con questo fondamentale, il Verona.

Fra i rossoblù Simeone, João Pedro e Ceppitelli sono i migliori marcatori con 2 reti realizzate a testa, mentre fra i gialloblù il portoghese Miguel Veloso è il giocatore più prolifico con 2 reti.

L'attaccante polacco del Verona, Mariusz Stepinski ha nel Cagliari la sua vittima preferita in Serie A: l'ex ha infatti segnato 2 reti contro gli isolani, fra cui la sua prima nel massimo campionato italiano nel settembre 2017. In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Verona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

La partita Cagliari-Verona si disputerà il pomeriggio di domenica 29 settembre 2019 alle ore 18.00. Nel palcoscenico della Sardegna Arena di Cagliari arbitrerà il signor Manuel Volpi della sezione di Arezzo. Il confronto sarà il 29° fra le due formazioni nel campionato di Serie A.

La sfida Cagliari-Verona sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca del match sarà curata da Davide Polizzi, con il commento tecnico di Renato Zaccarelli.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire la sfida Cagliari-Verona in diretta sul loro pc o sui propri dispositivi mobili quali tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go. Nel primo caso bisognerà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo invece occorrerà scaricare la app e in seguito, una volta avviata, selezionare l'evento.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio streaming live e on demand di Sky che permette di seguire il meglio dello sport di Sky sottoscrivendo uno dei pacchetti offerti.

Maran ritrova in gruppo Nainggolan, che ha superato i suoi problemi muscolari e sarà a disposizione per la gara interna contro il Verona. Il belga dovrebbe però partire dalla panchina, pronto a subentrare a partita in corso. Nel classico 4-3-1-2 dei sardi sulla trequarti la scelta dovrebbe ricadere su Castro, mentre a centrocampo ci sarà il ritorno in regia di Cigarini al posto di Oliva, con Nandez mezzala destra e uno fra Rog (in vantaggio) e Ionita mezzala sinistra. Davanti conferma per la coppia composta da João Pedro e Simeone, mentre permane qualche dubbio per la composizione della difesa. Davanti al portiere Olsen, a destra è ballottaggio a tre fra Cacciatore, Pisacane e Pinna, con il primo favorito sugli altri due. Se l'ex Chievo fosse confermato, Pisacane giocherebbe da centrale accanto a capitan Ceppitelli, che tornerà dal 1', così come a sinistra Luca Pellegrini al posto di Lykogiannis.

Meno dubbi per il tecnico del Verona Juric, orientato a confermare 9/11 della squadra che ha pareggiato 0-0 con l' nel derby del Triveneto del 6° turno. Fra i pali ci sarà dunque Silvestri, in difesa Dawidowicz è favorito su Gunter per completare la linea a tre con Rrahmani e Kumbulla. In mediana Faraoni e Lazovic presidieranno le due fasce, mentre Amrabat affiancherà in mezzo il regista Miguel Veloso. In attacco Zaccagni e Verre agiranno sulla trequarti a sostegno dell'unica punta, che con ogni probabilità sarà Stepinski. Panchina per Di Carmine, non al meglio dopo la gara con l'Udinese, e Pessina.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski.