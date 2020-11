Cagliari-Verona dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Cagliari sfida il Verona alla Sardegna Arena nel Quarto turno di Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CAGLIARI-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 25 novembre 2020

25 novembre 2020 Orario: 17.30

17.30 Canale : -

- Streaming: Rai Play

Il Cagliari di Eusebio Di Francesco sfida in casa il Verona di Ivan Juric nel Quarto turno di Coppa . La vincente del confronto, che mette di fronte due formazioni di e si disputerà in gara secca, avrà poi la possibilità di affrontare l' negli Ottavi di finale del torneo.

I sardi si sono qualificati superando di misura la Cremonese nel Terzo turno, mentre gli scaligeri hanno prevalso ai rigori sul Venezia nel derby veneto.

Il bilancio dei precedenti fra le due squadre nel torneo è di assoluta parità: in 3 confronti si sono registrati infatti un successo dei gialloblù, un pareggio e una vittoria rossoblù nel confronto più recente dell'agosto 2006.

Altre squadre

Di Paolo Faragò, che salterà la gara per infortunio, l'unica rete messa a segna dal Cagliari nella competizione, mentre i due goal veronesi portano la firma di Ilic e Salcedo. In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Verona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

ORARIO CAGLIARI-VERONA

Cagliari-Verona si disputerà il pomeriggio di mercoledì 25 novembre 2020 nel palcoscenico della Sardegna Arena di Cagliari. La partita, che sarà la 4ª fra le due formazioni in , avrà inizio alle ore 17.30.

La sfida di Coppa Italia, Cagliari-Verona, non avrà copertura televisiva da parte della Rai, che detiene i diritti dell'intero torneo.

I tifosi e gli appassionati potranno comunque seguire Cagliari-Verona in diretta attraverso Rai Play, la piattaforma della tv pubblica. La partita sarà visibile sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi Android e iOS, sia collegandosi da pc e notebook.

Per avviare la diretta della gara occorrerà in ogni caso selezionare l'evento nella sezione della piattaforma dedicata alla Coppa Italia.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal darà la possibilità ai suoi lettori di seguire la sfida di Coppa Italia, Cagliari-Verona, in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, fin dal prepartita troverete le ultime novità sulle due squadre, le curiosità e le formazioni ufficiali. Dopo il fischio d'inizio, sarete aggiornati minuto per minuto su tutto quello che succede alla Sardegna Arena.

Di Francesco è ancora in emergenza difensiva per le molte assenze ma negli altri reparti potrà far ricorso al turnover, dando spazio a chi ha avuto finora meno spazio nella rosa rossoblù. Davanti al portiere di riserva Vigorito, farà gli straordinari Walukiewicz, che comporrà con Pisacane la coppia di centrali difensivi: Godin è infatti positivo al Coronavirus e Klavan ha rimediato una forte contusione alla testa nella sfida di campionato contro la . A destra ci sarà Zappa e a sinistra sarà confermato Tripaldelli, visto che Lykogiannis, infortunatosi con la Grecia, ne avrà per alcune settimane. In mediana tandem formata da Ounas e Caligara. Davanti giocherà dal 1' Pavoletti. Piena bagarre infine sulla trequarti, dove è probabile la conferma dal 1' di Ounas e potrebbe essere avanzato Marin. Si contendono una maglia Pereiro e Matteo Tramoni.

L'articolo prosegue qui sotto

Piena emergenza anche per Juric, che avrà diversi elementi assenti fra infortuni e contagi da Covid-19. Fra i pali è probabile la conferma di Silvestri, davanti a lui linea a tre con Cetin, Empereur e Magnani. Sulle due fasce potrebbero trovare spazio dal 1' i giovani Cancellieri e Udogie, con Tameze e Ilic interni. Davanti chance per Di Carmine come centravanti. Alle sue spalle scalpita Salcedo, che dovrebbe agire sulla trequarti assieme a Zaccagni.

CAGLIARI (4-2-3-1): Vigorito; Zappa, Walukiewicz, Pisacane, Tripaldelli; Oliva, Caligara; Ounas, Marin, Pereiro; Pavoletti.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Empereur, Magnani; Cancellieri, Tameze, Ilic, Udogie; Salcedo, Zaccagni; Di Carmine.