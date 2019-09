Cagliari-Verona 1-1: Faraoni risponde a Castro, harakiri dei rossoblù

Il Cagliari fallisce l'aggancio al 4° posto pareggiando 1-1 in casa con il Verona: Faraoni replica a Castro su infortunio di Pisacane.

Un meno brillante del solito si fa imporre il pareggio per 1-1 alla Sardegna Arena dal . I rossoblù falliscono l'aggancio al al 4° posto, mentre gli scaligeri conquistano un buon punto esterno in chiave salvezza. Maran conferma Cacciatore sulla destra, in regia torna Cigarini e Castro agisce sulla trequarti dietro le due punte Joao Pedro e Simeone. Juric schiera Stepinski centravanti, in difesa Dawidowicz è preferito a Gunter.

Al 12' lancio in verticale di Cigarini per Simeone, che supera Rrahmani e calcia sul primo palo, trovando la deviazione in corner di Silvestri. Ancora Cagliari arrembante al 22': percussione centrale di Nandez che smarca Joao Pedro sulla destra dell'area. Diagonale del numero 10 impreciso che esce non di molto sul secondo palo. Il Verona risponde con un corner di Veloso dalla destra sulla quale incorna Dawidowicz, che anticipa Olsen in uscita: pallone alto sopra la traversa.

I rossoblù passano a condurre al termine di una bella azione al 29': tiro-cross dalla sinistra di Castro, a centro area prova la deviazione Joao Pedro, ma il brasiliano non tocca e la traiettoria inganna Silvestri. Episodio da moviola al 31': Pellegrini imbecca in area Rog, bel controllo del croato che subisce l'intervento rude in tackle di Miguel Veloso. Con l'ausilio del VAR l'arbitro Volpi non concede il rigore ai rossoblù.

Al 43' sardi vicini al raddoppio: Rog controlla bene e si accentra, gran tiro dal limite dell'area e il portiere Silvestri vola sulla destra per respingere in corner. Nel finale del primo tempo pericolosa mischia nell'area rossoblù, ma risolve Pisacane spazzando l'area. In apertura di ripresa, Ceppitelli di testa mette di poco a lato. Poco dopo, su una bella azione di contropiede dei rossoblù, Simeone crossa a centro area per Rog, che di testa manca clamorosamente il 2-0 lambendo il palo.

Dall'altra parte Olsen dice no a Verre da distanza ravvicinata. Su imbeccata del solito Nandez, Simeone di testa trova la risposta sotto misura di Silvestri. Juric si gioca la carta Salcedo al posto di Verre, e il nuovo entrato chiama alla deviazione Olsen. Il Cagliari paga però un po' di stanchezza e il Verona ne approfitta al 66': Pisacane scivola in area e lascia palla a Faraoni, per il quale è un gioco da ragazzi battere Olsen da distanza ravvicinata. Maran si gioca allora la carta Nainggolan, che prende il posto di Castro.

Entrano anche Oliva e Pessina, e il Cagliari si riversa in attacco alla ricerca del goal vittoria. Al 79' Nainggolan, servito da Joao Pedro, serve un assist d'oro all'indietro per Simeone, che tutto solo da centro area spedisce clamorosamente alto sopra la traversa. Il Verona rischia addirittura il 2-1, provvidenziale l'intervento di Olsen su tentativo di tap-in di Stepinski dopo una respinta su Salcedo. Gli ospiti perdono tempo, i sardi hanno poca brillantezza e non riescono a trovare il goal da 3 punti. Finisce 1-1, punto guadagnato per il Verona.

IL TABELLINO

CAGLIARI-VERONA 1-1 (1-0)

MARCATORI: 29' Castro (C), 66' Faraoni (V)

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini (75' Oliva), Rog (84' Ionita); Castro (68' Nainggolan); Joao Pedro, Simeone. All. Maran

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni (74' Pessina), Verre (61' Salcedo); Stepinski (88' Pazzini). All. Juric

Arbitro: Volpi di Arezzo

Ammoniti: Castro, Lu. Pellegrini (C), Stepinski, Dawidowicz (V)