Cagliari-Venezia dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Cagliari ospita il Venezia nel big match dell'8ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

CAGLIARI-VENEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Cagliari di Fabio Liverani sfida in casa, nel big match dell'8ª giornata del campionato di Serie B, il Venezia di Ivan Javorcic. I sardi sono attualmente sesti in classifica con 10 punti, frutto di 3 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte, mentre i lagunari occupano la 16ª posizione a quota 5, con un successo, 2 pareggi e 3 sconfitte.

Guarda Cagliari-Venezia su DAZN. Attiva ora

Le due formazioni si sono affrontate 22 volte nella loro storia in Serie B e i precedenti fotografano un sostanziale equilibrio, con i rossoblù che prevalgono con 8 successi, 7 pareggi e 7 affermazioni degli arancioneroverdi.

Il bilancio è più nettamente pro Cagliari se si considerano soltanto le 11 sfide disputate in Serie B in casa dei sardi, con 7 vittorie, 3 pareggi e un'unica sconfitta. Quest'ultima risale al lontano 17 novembre 1957, quando il Venezia espugnò l'Amsicora imponendosi 0-1 con un goal di Giovanni Calegari.

Gli isolani vengono da 2 sconfitte e 2 vittorie nelle ultime 4 giornate del torneo cadetto, mentre i lagunari hanno riportato 2 pareggi e 2 sconfitte. Il Cagliari è andato a segno fino a questo momento con 6 giocatori diversi, ma nessuno ha realizzato più di un goal; Michaël Cuisance è invece il miglior realizzatore del Venezia con 2 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Venezia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-VENEZIA

Cagliari-Venezia si giocherà il pomeriggio di sabato 1 ottobre 2022 nel palcoscenico della Unipol Domus di Cagliari. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 23ª in Serie B fra le due formazioni, è in programma alle ore 14.00.

DOVE VEDERE CAGLIARI-VENEZIA IN TV

Il big match di Serie B Cagliari-Venezia sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La partita verrà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky Sport (numero 251 del satellite). Per seguire in tv la sfida Cagliari-Venezia si potrà inoltre scaricare su smart tv anche l'app di Helbiz Live: prima occorrerà acquistare uno dei pacchetti offerti e successivamente si potrà selezionare la gara in programmazione.

CAGLIARI-VENEZIA IN DIRETTA STREAMING

Scaricando le app DAZN, Sky Go, Helbiz Live e OneFootball si potrà vedere Cagliari-Venezia in diretta streaming su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad. La partita potrà inoltre essere seguita anche su pc e notebook collegandosi con il sito ufficiale delle varie piattaforme che ne detengono i diritti.

Con DAZN, dopo il fischio finale, sarà possibile anche vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand. Un'ulteriore opzione è costituita da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie B agli utenti che acquistano il ticket Sport.

FORMAZIONI UFFICIALI CAGLIARI-VENEZIA

Liverani potrebbe puntare sul 4-3-3 o sul 4-3-1-2 in luogo del 4-3-2-1 per rivitalizzare l'attacco rossoblù, un po' in difficoltà nelle ultime giornate di campionato. Davanti nel ruolo di centravanti Pavoletti potrebbe essere preferito a Lapadula, non al meglio dopo le fatiche intercontinentali con il Perù, e al suo fianco potrebbero agire il giovane talento Luvumbo (favorito su Pereiro) e Marco Mancosu, quest'ultimo chiamato a muoversi fra la trequarti e la fascia sinistra. A centrocampo Nandez e Rog potrebbero agire da mezzali ai lati di Makoumbou, con Viola e Deiola soluzioni a gara in corso. In difesa duello a tre a sinistra fra Franco Carboni, Barreca e Obert, con Zappa favorito su Di Pardo a destra e Goldaniga e Altare a comporre la coppia centrale. Fra i pali agirà Radunovic.

Javorcic si affiderà al consueto 3-5-2 dei lagunari, con possibilità di trasformarlo in corsa in 4-3-3. Davanti al portiere Mäenpää, Ceccaroni, Modolo e Wisniewski dovrebbero comporre la linea difensiva a tre. Candela e Ullmann, quest'ultimo favorito su Cheryshev, si candidano per presidiare le due corsie laterali, con Fiordilino in cabina di regia e Busio e Andersen (favorito su Cuisance) mezzali. In attacco tandem composto da Novakovich e Pohjanpalo. Pronti a subentrare a gara in corso dalla panchina Johnsen e Pierini.

CAGLIARI (4-3-3): Radunovic; Zappa, Goldaniga, Altare, F. Carboni; Nandez, Makoumbou, Rog; Luvumbo, Pavoletti, Mancosu. All. Liverani

VENEZIA (3-5-2): Mäenpää; Ceccaroni, Modolo, Wisniewski; Candela, Busio, Fiordilino, Andersen, Ullmann; Novakovich, Pohjanpalo. All. Javorcic