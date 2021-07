Il Cagliari ha scelto il vice Cragno: ufficiale l'arrivo di Radunovic

Cagliari molto attivo sul mercato, essendo alla ricerca di rinforzi da regalare al tecnico Leonardo Semplici con la speranza che la prossima stagione regali meno sofferenze di quella passata. In queste ore il club rossoblù ha ufficializzato l'arrivo di Boris Radunovic, portiere proveniente dell'Atalanta.

Un acquisto che la società sarda ha annunciato con un comunicato apparso sui suoi profili social:

🤝 | DEAL DONE #Radunović al Cagliari 🧤 Benvenuto in Sardegna, Boris 😉 I dettagli ↙️ https://t.co/z1qrTh4G8h #forzaCasteddu pic.twitter.com/Cd9cneHgcM

Un acquisto che consente al portiere titolare Alessio Cragno di avere una valida alternativa, anche se ancora non è chiaro quale sarà il futuro dell'estremo difensore azzurro.

Oltre a Radunovic il Cagliari è in ballo con altri nomi, molti dei quali coinvolgono l'Inter tra giocatori che potrebbero tornare a Milano, elemento candidati a fare il percorso inverso e obiettivi nerazzurri. A questo proposto, il ds rossoblù Stefano Capozucca ha parlato ai margini del sorteggio del calendario per la prossima Serie A:

"Nainggolan? È un giocatore dell’Inter. Nandez? Siamo contenti di averlo con noi. Lui una possibile contropartita per Nainggolan? No assolutamente. Dalbert nome per il Cagliari? Non è un giocatore che ci interessa. Godin? Arriva il 27, deve finire le vacanze".