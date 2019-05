Cagliari-Udinese: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Cagliari sfida l'Udinese nell'ultima giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Rolando Maran ospita l' di Igor Tudor nella 38ª e ultima giornata di . Entrambe le squadre sono aritmeticamente salve, ma il risultato della Sardegna Arena potrebbe incidere nel caso in cui più squadre arrivassero a pari punti e dovesse essere stilata la classifica avulsa per decidere chi retrocederà in Serie B e i vari piazzamenti.

I sardi sono tredicesimi a quota 41 punti (gli stessi del , con cui soccombono negli scontri diretti, e del , nei cui confronti sono invece in vantaggio) con un cammino di 10 vittorie, 11 pareggi e 16 sconfitte, mentre i friulani sono al 16° posto con 40 punti, frutto di 10 vittorie, 10 pareggi e 17 k.o., a pari merito con la , con la quale sono tuttavia penalizzati nei confronti diretti.

Leonardo Pavoletti è il bomber dei rossoblù con 15 goal, suo primato in carriera in Serie A, in 37 presenze, mentre l'argentino Rodrigo De Paul, autore di 9 reti in 36 partite giocate, è il giocatore più prolifico dei friulani. Il Cagliari ha conquistato la salvezza con il pareggio esterno contro il nell'ultima giornata, che ha posto fine a una serie negativa di 3 sconfitte consecutive, l'Udinese invece arriva da un pareggio e 2 successi di fila con e , quest'ultimo decisivo per la sua permanenza in Serie A.

QUANDO SI GIOCA CAGLIARI-UDINESE

Cagliari-Udinese si disputerà la sera di domenica 26 maggio 2019 alle ore 20.30 nel palcoscenico della Sardegna Arena di Cagliari. Fra le due squadre sarà il 48° confronto nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE CAGLIARI-UDINESE IN TV E STREAMING

La partita Cagliari-Udinese sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport (numero 255 del satellite, 486 del digitale terrestre). Gli abbonati potranno seguirla anche in diretta su pc, tablet e smartphone collegandosi alla piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-UDINESE

Maran ritroverà Pavoletti dopo gli ultimi acciacchi: il bomber toscano è tornato ad allenarsi in gruppo e dovrebbe regolarmente agire accanto a João Pedro in attacco. Birsa sarà probabilmente schierato sulla trequarti, con la riproposizione di Cigarini in regia e Ionita e Barella che dovrebbero essere i due interni di centrocampo. A partita in corso potrebbe rivedersi Castro. Dubbi anche in difesa, dove a destra è ballottaggio fra Cacciatore e Srna, mentre in mezzo Pisacane e Romagna si giocano una maglia accanto all'estone Klavan, visto l'infortunio di capitan Ceppitelli.

Tudor, conquistata la matematica salvezza, dovrà rinunciare a Zeegelar, squalificato, sulla corsia mancina. Al suo posto dovrebbe esserci spazio dal 1' per D'Alessandro. Per il resto la formazione friulana dovrebbe ricalcare quella che ha battuto in casa la SPAL nell'ultima giornata, con Lasagna e Pussetto o Okaka di punta e De Maio, Troost-Ekong e Samir a comporre la difesa a tre. A centrocampo Sandro è ko, il regista sarà Hallfredsson con Mandragora e De Paul interni e Ter-Avest sulla destra. L'altra opzione è Mandragora play, con l'inserimento di Badu.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Ionita, Cigarini, Barella; Birsa; João Pedro, Pavoletti.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Ter-Avest, Mandragora, Hallfredsson, De Paul, D'Alessandro; Lasagna, Pussetto.