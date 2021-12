Cagliari-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

CAGLIARI-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Cagliari-Udinese

• Data: 18 dicembre 2021

• Orario: 20.45

• Canale TV: DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite)

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Non è riuscita l'impresa a San Siro. Il Cagliari esce con le ossa rotte dall'ultimo turno di serie A, sconfitto pesantemente per 4-0 e ancora penutimo in classifica insieme al Genoa di Shevchenko. Se la passa leggermente meglio l'Udinese, che ha appena esonerato Gotti e si ritrova a pochi punti dagli stessi rossoblù in graduatoria.

Segui Cagliari-Udinese su DAZN. Attiva ora Non si tratta certo dell'ultima spiaggia per il Cagliari, ma di un match alla portata e da vincere a tutti i costi per provare a dare una svolta stagionale, considerando il solo successo fin qui ottenuto. Sono 17 i punti dell'Udinese fin qui, mentre la compagine isolana è ferma a 10. Lo scorso anno Cagliari e Udinese si sono affrontate a dicembre e ad aprile: in entrambi i casi i bianconeri non sono riusciti ad avere la meglio, pareggiando 1-1 la gara in Sardegna e superando i friulani in trasferta. In quest'ultimo caso a decidere la gara è stato il solito Joao Pedro, su calcio di rigore. Nell'ultimo turno di campionato l'Udinese, con il mister ad interim Gabriele Cioffi in panchina, ha fermato il Milan di Ibrahimovic sul pari: 1-1 con goal rossonero messo a segno dallo stesso svedese solamente nel finale di gara. In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Udinese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-UDINESE

La sfida tra Cagliari e Udinese si giocherà all'Unipol Domus, stadio rossoblù, sabato 18 dicembre 2021 alle ore 20:45. Si tratta dell'ultimo match interno dell'anno solare per i padroni di casa.

DOVE VEDERE CAGLIARI-UDINESE IN TV

Cagliari-Udinse sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Il match tra Cagliari e Udinese sarà però anche trasmesso in diretta tv da Sky, precisamente sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il telecronista di DAZN per Cagliari-Udinese sarà Gabriele Giustiniani, con il commento tecnico di Manuel Pasqual. Su Sky Sport, invece, la gara sarà raccontata da Dario Massara e Nando Orsi.

CAGLIARI-UDINESE IN DIRETTA STREAMING

Grazie a DAZN e Sky Go, la partita salvezza tra Cagliari e Udinese sarà visibile in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare le rispettive app per sistemi iOS o Android, nel secondo basterà collegarsi al sito ufficiale delle due piattaforme.

Gli utenti DAZN, al termine del match, avranno come di consueto a disposizione gli highlights e l'evento integrale per la visione in modalità on demand.

L'articolo prosegue qui sotto

La visione della partita sarà anche in streaming anche con NOW, il servizio live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A acquistando il pacchetto contenente la stessa.

GOAL darà la possibilità ai propri lettori di seguire Cagliari-Udinese anche in diretta sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto sulla gara, con la descrizione delle reti, delle azioni più importanti e di tutti gli eventi clou.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-UDINESE

CAGLIARI (3-5-2): Cragno, Caceres, Godin, Carboni; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Keita Balde, Joao Pedro. All. Mazzarri.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Cioffi.