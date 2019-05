Cagliari-Udinese 1-2: Rimonta friulana alla Sardegna Arena

Il Cagliari chiude con una sconfitta interna il suo campionato: vantaggio di Pavoletti, ma l'Udinese rimonta con Hallfredsson e De Maio.

Il gioca solo a sprazzi, si fa rimontare e perde 2-1 in casa alla Sardegna Arena l'ultima gara dell'anno contro l'. I sardi chiudono la stagione a 41 punti, i friulani invece a 43. Maran recupera Pavoletti in attacco e schiera dal 1' Castro sulla trequarti, con Bradaric in regia e Lykogiannis a sinistra. Tudor risponde con due novità nell'undici di partenza: spazio ad Hallfredsson in regia e al polacco Teodorczyk in attacco.

Ritmi blandi in avvio di gara, con l'Udinese che chiama all'intervento Cragno all'8' con un diagoonale di Mandragora che non crea problemi all'estremo difensore rossoblù. I sardi rispondono con una buona punizione di Lykogiannis da oltre 20 metri, sulla quale è bravo Musso in tuffo a respingere. Poco dopo i friulani si salvano al termine di una mischia furibonda nella propria area.

I rossoblù intensificano la propria manovra offensiva e al 18' arriva il goal del vantaggio, con Pavoletti rapace di testa a trafiggere Musso sotto misura su sponda aerea di Pisacane. Rischia il Cagliari al 27': pasticcio difensivo dei rossoblù, Cragno sbroglia in qualche modo conquistando una rimessa dal fondo.

Barella, forse alla sua ultima gara con la maglia del Cagliari, al 29' impegna severamente Musso con un bel tiro dalla distanza sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Teodorczyk dall'altra parte si rende pericoloso al 39', controllo e tiro dalla destra dell'area ma Cragno compie un grande intervento e salva.

Inizio di ripresa soft per il Cagliari, che viene punito al 53': cross teso dalla destra di Ter Avest, sul secondo palo irrompe in scivolata Pussetto e insacca alle spalle di Cragno, ma l'arbitro annulla dopo aver consultato il VAR per fuorigioco dell'argentino. I padroni di casa soffrono, e ancora il numero 28 rossoblù salva su conclusione rasoterra di Ter Avest.

Il pareggio arriva in modo beffardo al 59': tiro-cross a giro dalla sinistra di Hallfredsson e traiettoria che sorprende Cragno sul palo più lontano. I rossoblù calano e subiscono anche il raddoppio di testa di De Maio, bravo a sfruttare un cross di Mandragora. I rossoblù spingono alla ricerca del pari, ma il forcing finale non porta risultati ed è l'Udinese a far festa, chiudendo la sua stagione con un successo in trasferta.

I GOAL

18' PAVOLETTI 1-0 - Torre aerea di Pisacane per Pavoletti, che di testa anticipa De Maio e sotto misura trafigge Musso.

59' HALLFREDSSON 1-1 - Tiro-cross a giro dalla sinistra di Hallfredsson, che con una traiettoria beffarda sorprende Cragno sul palo più lontano.

69' DE MAIO 1-2 - Cross dalla sinistra di Mandragora, sul secondo palo De Maio, tutto solo, non ha difficoltà a battere di testa Cragno.

IL TABELLINO

CAGLIARI-UDINESE 1-2 (1-0)

Marcatori: 18' Pavoletti (C), 59' Hallfredsson (U), 69' De Maio (U)

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna (76' Padoin), Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Ionita, Bradaric (82' Cerri), Barella; Castro (67' Birsa); Joao Pedro, Pavoletti. All. Maran

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, Badu (83' Wilmot), Hallfredsson, Mandragora (88' Micin), D'Alessandro; Pussetto (77' Lasagna), Teodorczyk. All. Tudor

Arbitro: Volpi di Arezzo

Ammoniti: Srna (C), Musso (U)

Espulsi: nessuno