Cagliari-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

CAGLIARI-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Cagliari-Torino

• Data: 6 dicembre 2021

• Orario: 20.45

• Canale TV: DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite)

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Il Cagliari di Walter Mazzarri sfida in casa il Torino di Ivan Juric nel Monday Night della 16ª giornata del campionato di Serie A. I sardi sono penultimi in classifica con 9 punti, frutto di una vittoria, 6 pareggi e 8 sconfitte, mentre i piemontesi occupano la 13ª posizione a quota 18, con un cammino di 5 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte.

Nei 34 precedenti casalinghi giocati nel massimo campionato fra le due formazioni i rossoblù conducono con un bilancio di 14 vittorie, 12 pareggi e 8 affermazioni granata. Tuttavia questi ultimi hanno vinto ben 4 delle ultime 6 sfide disputate in casa del Cagliari (un pareggio e una sconfitta), inclusa la più recente lo scorso 19 febbraio (0-1 con goal decisivo di Bremer). Il Cagliari è reduce da una sconfitta e 3 pareggi consecutivi nelle ultime 4 giornate, mentre il Torino ha collezionato 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio. João Pedro è il miglior marcatore rossoblù con 8 goal all'attivo, fra i granata invece i più prolifici sono Tommaso Pobega, Marko Pjaca e Josip Brekalo, tutti a quota 3 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Torino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-TORINO

Cagliari-Torino si disputerà la sera di lunedì 6 dicembre 2021 nel palcoscenico della Unipol Domus di Cagliari. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 69ª in Serie A fra le due squadre, è previsto alle ore 20.45.

DOVE VEDERE CAGLIARI-TORINO IN TV

Il posticipo Cagliari-Torino sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La sfida di Serie A Cagliari-Torino sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Cagliari-Torino su DAZN sarà curata da Gabriele Giustiniani, con Manuel Pasqual al commento tecnico. Sky invece ha affidato la telecronaca del match a Dario Massara, che sarà affiancato da Lorenzo Minotti come seconda voce.

CAGLIARI-TORINO IN DIRETTA STREAMING

Con DAZN e Sky Go sarà possibile seguire il posticipo Cagliari-Torino in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale delle rispettive piattaforme, e sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPad e iPhone, in questo caso preoccupandosi prima di scaricare la relativa app per sistemi iOS e Android.

I clienti DAZN, al termine della partita, potranno anche vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

Un'ulteriore possibilità per la visione della gara in streaming è rappresentata da NOW, il servizio live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a coloro che acquistano il Pass Sport.

IN DIRETTA SU GOAL

GOAL offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Cagliari-Torino anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live sulla gara, con la descrizione in tempo reale dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-TORINO

Probabile 3-5-2 per Mazzarri: davanti al portiere Cragno, al rientro dopo il permesso avuto per la nascita del suo secondogenito,difesa con Caceres, Ceppitelli o Godin e Carboni. Sulle due fasce agiranno a destra Bellanova e a sinistra Dalbert. In mediana probabile conferma per Grassi (l'alternativa è Strootman), con Nandez e Marin mezzali. In attacco il solito tandem composto da João Pedro e Keita. Possibile debutto stagionale a gara in corso per Faragò, di nuovo disponibile dopo la lunga riabilitazione seguita all'intervento chirurgico all'anca.

Juric si affida a Sanabria sostenuto sulla trequarti da Pjaca e Brekalo. Sulle fasce agiranno invece a destra Vojvoda e a sinistra il nigeriano Ola Aina. In mezzo Lukic e Pobega. In difesa Zima e Buongiorno affiancheranno Bremer nella linea a tre, mentre Milinkovic-Savic sorveglierà la porta granata.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Nandez, Grassi, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Keita.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Zima, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Lukic, Pobega, Aina; Pjaca, Brekalo; Sanabria.