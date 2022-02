Torino-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

TORINO-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Torino-Cagliari

• Data: 27 febbraio 2022

• Orario: 12.30

• Canale TV: DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite)

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Il Torino di Ivan Juric ospita il Cagliari di Walter Mazzarri nel lunch match della 27ª giornata di Serie A. I piemontesi sono decimi in classifica con 33 punti, frutto di 9 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte, mentre i sardi occupano la terzultima posizione in graduatoria assieme al Venezia a quota 22, con un cammino di 4 successi, 10 pareggi e 12 k.o.

Segui Torino-Cagliari su DAZN. Attiva ora Gli isolani soccombono nei 34 precedenti disputati in casa dei granata in Serie A: questi ultimi hanno infatti ottenuto 17 vittorie a fronte di 7 dei rossoblù e di 10 pareggi. Complessivamente il Torino è imbattuto in 12 delle ultime 14 sfide con il Cagliari in Serie A (7 vittorie e 5 pareggi). Nel 2022 i rossoblù (12 punti) sono la quinta squadra di Serie A per punti conquistati dietro Napoli (15), Milan (14) e la coppia Juventus e Verona (13). Da una parte il Cagliari è la squadra che ha subito più reti su palla inattiva (20), dall'altra il Torino è la squadra che ne ha realizzati di meno da questa situazione di gioco. I granata sono reduci da 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 4 giornate, mentre i rossoblù hanno conseguito 4 risultati utili consecutivi (3 pareggi e una vittoria). João Pedro, che ha preso parte a 4 reti (3 centri e un assist) nelle ultime 4 sfide con i piemontesi in Serie A, è con 10 goal il bomber del Cagliari, mentre Josip Brekalo è il miglior marcatore del Torino e Bremer ha nei sardi la sua vittima preferita in Serie A (2 goal segnati finora). In questa pagina tutte le informazioni su Torino-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO TORINO-CAGLIARI

Torino-Cagliari si giocherà la mattina di domenica 27 febbraio 2022 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 70ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 12.30.

DOVE VEDERE TORINO-CAGLIARI IN TV

Il lunch match Torino-Cagliari sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita Torino-Cagliari sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Torino-Cagliari su DAZN sarà curata da Gabriele Giustiniani, con il commento tecnico di Manuel Pasqual. Su Sky il telecronista di Torino-Cagliari sarà invece Antonio Nucera, che sarà affiancato come seconda voce da Giancarlo Marocchi.

TORINO-CAGLIARI IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile, attraverso DAZN e Sky Go, vedere il lunch match Torino-Cagliari in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi semplicemente con il sito ufficiale delle rispettive piattaforme, e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad. In questo caso occorrerà scaricare prima la app per sistemi iOS e Android.

I clienti DAZN, dopo il fischio finale, potranno anche vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand. Un'ulteriore possibilità è rappresentata infine da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite di Serie A trasmesse dall'emittente satellitare agli utenti che hanno acquistato il pacchetto Sport.

IN DIRETTA SU GOAL

Su GOAL potrete seguire il lunch match Torino-Cagliari anche in diretta testuale. Collegandovi con il sito, troverete infatti gli aggiornamenti minuto per minuto sulla gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti prodotte dalle due squadre.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-CAGLIARI

Juric si affiderà al 3-4-2-1, ma dovrà fare a meno dello squalificato Mandragora e degli infortunati Praet, Edera e Fares. Davanti 'Il Gallo' Belotti agirà da centravanti, con Brekalo e Pobega (in vantaggio su Linetty e Pjaca) che dovrebbero agire sulla trequarti a supporto. Singo e Vojvoda presidieranno le due corsie laterali, con Lukic e Samuele Ricci (che potrebbe spuntarla su Linetty) interni di centrocampo. In porta ci sarà Milinkovic-Savic, mentre Djidji (favorito su Zima), Bremer e Ricardo Rodríguez dovrebbero comporre lo schieramento difensivo a tre dei granata.

Mazzarri risponderà con il consueto 3-5-2 dei sardi. Davanti al portiere Cragno, in difesa potrebbe rientrare Carboni, che ha smaltito l'infortunio. Il centrale di Tonara è favorito su Altare e sul giovane Obert. Con lui, nella linea a tre, i punti fermi Goldaniga e Lovato. A centrocampo, dopo essersi fatto male con il Napoli, Baselli è in dubbio, ed è probabile il ritorno dal 1' di Marin assieme ai confermati Grassi e Deiola, mentre Bellanova e Dalbert si candidano come esterni di fascia. Bagarre infine in attacco, il reparto che dà più soluzioni al tecnico di San Vincenzo: al momento Pereiro appare favorito su Pavoletti e Keita per affiancare João Pedro. Ancora ai box e in forte dubbio, fra gli altri, l'uruguayano Nandez.

L'articolo prosegue qui sotto

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, R. Rodríguez; Singo, Lukic, S. Ricci, Vojvoda; Brekalo, Pobega; Belotti.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Pereiro, João Pedro.