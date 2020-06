Cagliari-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, probabili formazioni

Il Cagliari sfida il Torino nella 28ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Walter Zenga ospita in casa il di Moreno Longo nella 28ª giornata di , in una sfida che mette in palio punti pesanti per la parte centrale della classifica. I rossoblù, che hanno interrotto la serie negativa battendo la , sono decimi con 35 punti, frutto di 9 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte, mentre i granata si trovano al 13° posto assieme alla a quota 31, con un cammino di 9 successi, 4 pareggi e 14 sconfitte.

Nei 32 precedenti casalinghi contro il Torino, i rossoblù conducono con 13 vittorie, 12 pareggi e 7 affermazioni dei piemontesi. Negli ultimi 4 incroci, tuttavia, il Torino ha vinto 3 volte in casa del Cagliari. L'ultima affermazione casalinga dei rossoblù risale a 7 anni fa, ovvero al 10 novembre 2013 (2-1 con doppietta decisiva di Daniele Conti e rete di Ciro Immobile per i piemontesi).

Il Cagliari vincendo a Ferrara con la SPAL ha posto fine ad una serie negativa di 3 sconfitte consecutive, e ha ritrovato la vittoria dopo ben 12 gare di astinenza, il Torino ha ottenuto 2 sconfitte, un pareggio e una vittoria contro il nelle ultime 4 gare.

Altre squadre

Il brasiliano João Pedro è il bomber dei sardi con 16 goal realizzati, il 'Gallo' Andrea Belotti è invece l'uomo più prolifico della squadra di Longo con 10 reti all'attivo. Grazie al goal contro il Parma il centravanti azzurro è l'unico giocatore ad essere andato continuativamente in doppia cifra in Serie A nelle ultime 5 stagioni. In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Torino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

CAGLIARI-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cagliari-Torino

Cagliari-Torino Data: 27 giugno 2020

27 giugno 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO CAGLIARI-TORINO

Cagliari-Torino si disputerà la sera di sabato 27 giugno 2020, senza la presenza dei tifosi, nel palcoscenico della Sardegna Arena di Cagliari. La gara, che sarà la 66ª in Serie A fra le due formazioni, avrà inizio alle ore 19.30.

Sarà Sky a trasmettere Cagliari-Torino in diretta televisiva sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Il match Cagliari-Torino sarà visibile anche in diretta mediante Sky Go per tutti gli abbonati della tv satellitare. La gara potrà essere seguita sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android, sia su personal computer e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Una valida alternativa è rappresentata da Now Tv , il servizio di streaming live e on demand di Sky, che, previo acquisto di uno dei pacchetti offerti, consente di vedere anche le partite della Serie A.

Zenga dovrebbe optare per un 3-5-2. Problemi in difesa, dove Pisacane ha riportato la frattura di due costole nella trasferta di Ferrara. Probabile la conferma di Walukiewicz e Klavan nella linea a tre con Ceppitelli, che tornerà dalla squalifica. L'alternativa è l'impiego dell'estone o del giovane Carboni al posto del polacco. Sulle due fasce potrebbero rivedersi Mattiello a destra e Luca Pellegrini a sinistra, con Nandez e uno fra Rog (in vantaggio) o Ionita come mezzali. Il recupero importante potrebbe essere quello di Nainggolan, che se ce la facesse agirebbe sulla trequarti dietro i due attaccanti João Pedro e Simeone. Al momento l'opzione più probabile è ancora Cigarini, che ha scontato un turno di squalifica e giocherebbe da regista qualora il belga non fosse ancora a disposizione. Ancora ai box Oliva, Faragò, Pavoletti e Pereiro.

Longo a sua volta dovrebbe ritrovare Ansaldi a sinistra, visto che l'argentino si è ormai ristabilito dopo l'infortunio, con De Silvestri a destra e in mezzo Meité con Rincon. A destra De Silvestri è favorito su Ola Aina, mentre in attacco duello Berenguer-Edera per chi sarà il trequartista dietro le due punte Belotti e Zaza, confermate dal 1'. Non dovrebbero esserci sorprese in difesa, con il terzetto Izzo-N'Koulou-Bremer a protezione della porta difesa da Sirigu.

CAGLIARI (3-5-2): Olsen; Walukiewicz, Ceppitelli, Klavan; Mattiello, Nandez, Cigarini, Rog, Lu. Pellegrini; Nainggolan; João Pedro, Simeone.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Berenguer; Zaza, Belotti.