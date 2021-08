Cagliari-Spezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Cagliari ospita lo Spezia nel posticipo della 1ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CAGLIARI-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cagliari-Spezia

Cagliari-Spezia Data: 23 agosto 2020

23 agosto 2020 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Cagliari di Leonardo Semplici ospita lo Spezia di Thiago Motta nel primo posticipo del lunedì della 1ª giornata del campionato di Serie A. L'unico precedente in Sardegna nel massimo campionato fra le due squadre, relativo alla scorsa stagione, si è chiuso con un pareggio per 2-2.

I rossoblù hanno vinto soltanto una delle ultime 8 gare d'esordio in Serie A: 2-1 contro l'Atalanta nel 2013, riportando per il resto 2 pareggi e 5 sconfitte.

Il tecnico dello Spezia Thiago Motta ha vinto una sola partita da allenatore in Serie A, nel giorno del suo esordio da tecnico nel torneo: 3-1 del Genoa sul Brescia nell’ottobre 2019. In quell’occasione tutte le tre reti dei rossoblu arrivarono da giocatori subentrati dalla panchina.

Con 41 reti complessive, João Pedro è stato il miglior marcatore brasiliano nelle ultime tre stagioni nei 5 Top campionati europei. Qualora il classe 1992 andasse a segno con lo Spezia, diventerebbe il 5° giocatore nella storia del Cagliari a far goal in ben sette stagioni diverse in Serie A, dopo Gigi Riva (12), Daniele Conti (11), Nené (10) e Ricciotti Greatti (7).

Fra i liguri, invece, fari puntati su M'Bala Nzola: degli 11 goal complessivi della scorsa stagione firmati dal francese, 9 sono stati realizzati nel girone di andata, inclusa la rete del 2-2 finale nell'allora Sardegna Arena contro i rossoblù. In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Spezia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-SPEZIA

Cagliari-Spezia si disputerà la sera di lunedì 23 agosto 2021 nel palcoscenico della Unipol Domus di Cagliari. Il fischio d'inizio del confronto, che sarà il 3° in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 18.30.

Il posticipo Cagliari-Spezia sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN, e sarà visibile sulle smart tv di ultima generazione compatibili e, sempre tramite app, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o Playstation 4/5 oppure ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Cagliari-Spezia sarà curata da Gabriele Giustiniani, che sarà affiancato da Dario Marcolin al commento tecnico.

Gli utenti DAZN potranno, se lo desiderano, seguire Cagliari-Spezia in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, preoccupandosi precedentemente di scaricare la app per Android o iOS, di avviarla e di selezionare la gara dal palinsesto.

Al termine del confronto, gli highlights e l'evento integrale saranno visibili in modalità on demand.

darà la possibilità ai suoi lettori di seguire il posticipoancheCollegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più pericolose create dalle due squadre.

In attesa di nuovi possibili arrivi dal calciomercato, Semplici punterà con ogni probabilità per l'esordio in campionato sul 3-5-2 e un undici di partenza che gli offre al momento maggiori garanzie, già visto all'opera in Coppa Italia. In attacco tandem composto da João Pedro e Pavoletti, con quest'ultimo in vantaggio su Simeone. In mediana Strootman sarà la diga davanti alla difesa, con Deiola e Pereiro mezzali e Zappa e Dalbert a presidiare le due fasce. Marin e Lykogiannis verso il forfait. Dietro, davanti a Cragno, linea a tre con Walukiewicz, Godin e Carboni. Ma non è da escludere l'impiego di Ceppitelli al posto del polacco o dell'uruguayano. Assenti per infortunio anche Rog e il giovane Ladinetti.

Thiago Motta risponderà con un 3-4-3. Nel tridente offensivo, Mraz agirà da punta centrale, con Verde e Colley nel ruolo di esterni alti. A centrocampo Amian a destra e Simone Bastoni a sinistra saranno chiamati ad un gran lavoro sulle due fasce, mentre Maggiore e Kovalenko agiranno da interni. Nikolaou, Erlic e Hristov comporranno la linea a tre difensiva. In porta parte in vantaggio l'olandese Zoet. Out per problemi fisici il solo Leo Sena.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Godin, Carboni; Zappa, Pereiro, Strootman, Deiola, Dalbert; João Pedro, Pavoletti.

SPEZIA (3-4-3): Zoet; Nikolaou, Erlic, Hristov; Amian, Maggiore, Kovalenko, Bastoni; Verde, Mraz, Colley.