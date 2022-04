Cagliari-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

CAGLIARI-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Cagliari-Sassuolo

• Data: 16 marzo 2022

• Orario: 12.30

• Canale TV: DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite)

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Il Cagliari di Walter Mazzarri sfida in casa il Sassuolo di Alessio Dionisi nel lunch match della 33ª giornata di Serie A. I sardi, in piena lotta per la salvezza, si trovano attualmente al quartultimo posto in classifica con 25 punti, frutto di 5 vittorie, 10 pareggi e 17 k.o., e hanno 3 lunghezze di margine sulla coppia composta da Venezia e Genoa, gli emiliani occupano invece la 9ª posizione a quota 46, con un cammino di 12 successi, 10 pareggi e 10 sconfitte e hanno come obiettivo quello di un piazzamento fra le prime dieci.

Segui Cagliari-Sassuolo su DAZN. Attiva ora Nei 7 precedenti disputati in Serie A in casa degli isolani prevalgono i pareggi, 4, a fronte di 2 successi rossoblù e di un'unica affermazione dei neroverdi. Gli ultimi 3 match giocati in Sardegna, in particolare, sono terminati tutti con un risultato di parità. La sola affermazione del Sassuolo in Sardegna (0-1) risale invece al 20 settembre 2017: un goal dell'ex Alessandro Matri, in quella circostanza, regalò i 3 punti in palio alla squadra di Bucchi su quella di Rastelli. I rossoblù tentano di porre fine alla loro serie negativa, che li vede sempre sconfitti nelle ultime 5 giornate, i neroverdi, invece, hanno collezionato un pareggio, 2 vittorie e una sconfitta nelle precedenti 4 gare. L'italo-brasiliano João Pedro, autore di 12 goal, è il miglior realizzatore del Cagliari, mentre Domenico Berardi, portatosi a quota 14 centri in campionato, è il bomber del Sassuolo. In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Sassuolo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-SASSUOLO

Cagliari-Sassuolo si giocherà la mattina di sabato 16 aprile 2022, vigilia di Pasqua, nel palcoscenico della Unipol Domus di Cagliari. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 16ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 12.30.

DOVE VEDERE CAGLIARI-SASSUOLO IN TV

Il lunch match Cagliari-Sassuolo sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita Cagliari-Sassuolo sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Cagliari-Sassuolo su DAZN sarà curata da Alberto Santi, con il commento tecnico di Massimo Donati. Sky affiderà invece la telecronaca del lunch match a Riccardo Polizzi, che sarà affiancato da Lorenzo Minotti come seconda voce.

CAGLIARI-SASSUOLO IN DIRETTA STREAMING

Tifosi e appassionati, mediante DAZN e Sky Go, potranno seguire Cagliari-Sassuolo in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook e su tutti i dispositivi mobili, quali smartphone, tablet, iPhone e iPad. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale delle rispettive piattaforme, mentre nel secondo occorrerà effettuare il download delle app di riferimento.

I clienti DAZN, al termine del confronto, avranno anche la possibilità di vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

Un'ulteriore possibilità è costituita da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai suoi clienti che acquistano il pass Sport anche la possibilità di vedere le partite di Serie A trasmesse dalla tv satellitare.

IN DIRETTA SU GOAL

Con GOAL potrete seguire la sfida Cagliari-Sassuolo anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, troverete la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti della gara con aggiornamenti minuto per minuto.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-SASSUOLO

Mazzarri avrà ancora out Ceppitelli e Strootman, mentre sono difficili i recuperi di Nandez, che potrebbe tornare a disposizione nel delicato scontro diretto con il Genoa al Ferraris, e di Goldaniga, vittima di una distorsione alla caviglia. Il tecnico di San Vincenzo ritroverà invece Grassi dopo la squalifica: l'ex Parma tornerà dal 1' davanti alla difesa, affiancato dalle due mezzali Marin e Deiola. Rog, non ancora al meglio dopo il rientro, sarà l'eventuale mossa da spendere in corsa. Le fasce saranno presidiate a destra da Bellanova e a sinistra da Dalbert. Nel reparto arretrato spazio nuovamente ad Altare e Carboni ai lati di Lovato. Fra i pali ci sarà Cragno, mentre davanti Pavoletti è favorito su Pereiro e Keita per affiancare João Pedro.

Dionisi dovrà fare a meno dello squalificato Müldur e dell'infortunato Obiang, ma per il resto potrà contare sull'intera rosa a disposizione. Davanti al portiere Consigli, a destra agirà Toljan, con Kyriakopoulos a sinistra. Al centro della difesa Gian Marco Ferrari con Chiriches. In mediana tandem formato da Maxime López e Frattesi. Davanti, alle spalle del centravanti Scamacca, sulla trequarti ci saranno Berardi, Raspadori e Traoré.

L'articolo prosegue qui sotto

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Marin, Grassi, Dalbert; João Pedro, Pavoletti.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; M. López, Frattesi; Berardi, Raspadori, H. Traoré; Scamacca.