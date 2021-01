Cagliari-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Cagliari ospita il Sassuolo nella 20ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CAGLIARI-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cagliari-Sassuolo

Cagliari-Sassuolo Data: 31 gennaio 2021

31 gennaio 2021 Orario: 15.30

15.30 Canale tv: Sky Sport (253 del satellite)

Sky Sport (253 del satellite) Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Cagliari di Eusebio Di Francesco sfida in casa il Sassuolo di Roberto De Zerbi nella 20ª giornata di Serie A. I sardi sono scivolati al terzultimo posto in classifica con 14 punti, frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte, gli emiliani sono noni a quota 30 con un cammino di 8 successi, 6 pareggi e 5 k.o.

Nelle 6 gare finora disputate fra le due squadre in Serie A in casa degli isolani prevalgono i pareggi, 3, a fronte di 2 vittorie rossoblù e di un unico successo dei neroverdi. I sardi inoltre non hanno mai battuto il Sassuolo alla Sardegna Arena: gli unici 2 successi sono arrivati nel vecchio Stadio Sant'Elia.

I rossoblù vengono da una serie negativa di 6 sconfitte consecutive in campionato, più una in Coppa Italia, e nella loro storia non hanno mai fatto peggio, mentre gli emiliani sono reduci da una vittoria, 2 sconfitte e un pareggio nelle precedenti 4 gare, e hanno riportato 3 k.o. di fila in trasferta.

Il tecnico rossoblù Eusebio Di Francesco è il grande ex della partita assieme all'attaccante Leonardo Pavoletti e al centrocampista Alfred Duncan, appena trasferitosi in Sardegna. Fra i neroverdi non ci sarà invece Filippo Romagna, ex degli isolani ma ancora ai box per infortunio.

Il brasiliano João Pedro con 10 goal è il miglior marcatore del Cagliari, mentre Francesco Caputo e Domenico Berardi sono i più prolifici fra i neroverdi con 7 reti ciascuno. In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Sassuolo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-SASSUOLO

Cagliari-Sassuolo si disputerà il pomeriggio di domenica 31 gennaio 2021 nel palcoscenico della Sardegna Arena di Cagliari. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 14ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 15.00.

Sarà Sky a trasmettere la sfida Cagliari-Sassuolo in diretta televisiva sul canale Sky Sport (numero 453 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Dario Massara, che sarà affiancato al commento tecnico da Lorenzo Minotti.

La partita Cagliari-Sassuolo potrà essere vista anche in diretta streaming mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, sia sul proprio personal computer o notebook. Se in questo secondo caso basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, nella prima ipotesi bisognerà preoccuparsi precedentemente di scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Una valida alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offfre la visione delle partite di Serie A a chi acquista uno dei pacchetti proposti.

Grazie apotrete seguire la garaancheCollegandovi al portale avrete infatti gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Di Francesco dovrebbe confermare il 4-3-2-1 utilizzato nelle ultime due gare. L'allenatore pescarese dovrà rinunciare a Nandez, squalificato, e agli infortunati Luvumbo e Ounas, oltre al lungodegente Rog, il cui campionato è terminato in anticipo per la rottura del crociato. In attacco Simeone è in vantaggio su Pavoletti per il ruolo di centravanti, mentre sulla trequarti dovrebbe giostrare Nainggolan accanto a João Pedro. Ci sarà Oliva nel ruolo di mezzala destra, con Marin confermato in regia e Duncan mezzala sinistra. Fra i pali agirà Cragno, al centro della difesa Ceppitelli potrebbe vincere il duello con Walukiewicz e far coppia con Godin, mentre Zappa e Lykogiannis saranno i due terzini.

L'articolo prosegue qui sotto

De Zerbi deve fare i conti con le tante assenze per infortunio. Non saranno della gara Berardi, Bourabia e Schiappacasse, oltre al lungodegente Romagna, mentre potrebbe recuperare Chiriches. Davanti Caputo sarà il centravanti, sulla trequarti potrebbe toccare a Traoré completare il reparto con Djuricic e Boga. In mediana tandem formato da Obiang e Locatelli. In difesa, davanti al portiere Consigli, Marlon va verso la conferma da centrale in coppia con Ferrari, mentre Toljan e Rogerio agiranno da esterni bassi.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Oliva, Marin, Duncan; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Traoré, Djuricic, Boga; Caputo.