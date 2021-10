Cagliari-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Cagliari sfida la Sampdoria nel lunch match dell'8ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CAGLIARI-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cagliari-Sampdoria

Cagliari-Sampdoria Data: 17 ottobre 2021

17 ottobre 2021 Orario: 12.30

12.30 Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite),

Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite), Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Il Cagliari di Walter Mazzarri, ultimo in classifica, sfida in casa la Sampdoria di Roberto D'Aversa nel lunch match dell'8ª giornata di Serie A. I sardi, protagonisti di un avvio horror di stagione, chiudono la graduatoria con 3 punti in 7 gare, frutto di 3 pareggi e 4 sconfitte, mentre i genovesi occupano la 15ª posizione a quota 6, con un cammino di una vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte.

Le due formazioni si sono affrontate 35 volte in casa degli isolani nella storia della Serie A: il bilancio è favorevole ai rossoblù con 19 successi, 12 pareggi e appena 4 affermazioni blucerchiate. La Sampdoria, in particolare, non batte il Cagliari in trasferta da 14 anni: l'ultima vittoria risale al 4 novembre 2007, quando i liguri, guidati all'epoca proprio da Mazzarri, inflissero un pesante 0-3 ai sardi di Giampaolo allo Stadio Sant'Elia (goal di Volpi, Caracciolo e Maggio). Da allora i sardi hanno ottenuto 6 vittorie e 5 pareggi in 11 confronti interni.

Gli isolani non hanno ottenuto alcun successo nelle prime 4 sfide casalinghe del campionato: l'ultima volta che non hanno vinto nelle prime 5 partite è stato nel 2014/15, anno dell'ultima retrocessione.

La gara ha due grandi ex: il tecnico del Cagliari Mazzarri, che ha guidato la Sampdoria in 76 partite di Serie A dal 2007 al 2009, in cui ha ottenuto 28 vittorie, 22 pareggi e 26 sconfitte, per una media punti di 1.4, e il centrocampista doriano Albin Ekdal, che ha all'attivo 116 presenze e 8 goal con i rossoblù nel massimo campionato dal 2011 al 2015.

João Pedro è il bomber del Cagliari con 4 goal all'attivo, e ha nei genovesi (5 centri totali in carriera nel torneo) una delle sue vittime preferite subito dopo la Roma (6 realizzazioni). Dall'altra parte Antonio Candreva, a segno in 3 occasioni, è il giocatore più prolifico, ma occhio a Fabio Quagliarella: l'esperto bomber ha timbrato il cartellino 10 volte contro i sardi in Serie A, e se dovesse trovare la rete supererebbe Giampiero Boniperti, portandosi al 13° posto in solitaria, nella classifica all-time dei cannonieri della Serie A.

In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Sampdoria: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-SAMPDORIA

Cagliari-Sampdoria si disputerà la mattina di domenica 17 ottobre 2021 nel palcoscenico della Unipol Domus di Cagliari. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, e sarà la 71ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 12.30.

Il lunch match Cagliari-Sampdoria sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La sfida di Serie A Cagliari-Sampdoria sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Cagliari-Sampdoria su DAZN sarà curata da Gabriele Giustiniani, che sarà supportato da Simone Tiribocchi al commento tecnico.

Sky ha invece affidato la telecronaca della partita a Riccardo Gentile, che sarà affiancato da Fernando Orsi come seconda voce.

Tramite DAZN e Sky Go gli utenti potranno vedere Cagliari-Sampdoria in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili, quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando le rispettive app per sistemi iOS e Android, e su pc e notebook semplicemente collegandosi con il sito ufficiale delle due piattaforme.

I clienti DAZN, al termine del match, avranno inoltre a disposizione gli highlights e l'evento integrale per la visione on demand.

Un'ulteriore opzione per lo streaming è infine rappresentata da NOW, il servizio live e on demand di Sky che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a coloro che acquistano il Pass Sport.

Problemi di formazione per Mazzarri, che spera di recuperare Ceppitelli e Walukiewicz e riavrà solo all'ultimo, dopo gli impegni con l'Uruguay, gli uruguayani Caceres, Godin, Nandez e Pereiro. Davanti al portiere Cragno, è probabile l'impiego di Caceres (non utilizzato da Tabarez contro Colombia e Argentina) e Godin per assenza di alternative, soprattutto in caso di non recupero dei due infortunati, con i due sudamericani che affiancherebbero Carboni. Possibile riposo invece per Nandez: al suo posto sulla fascia destra nel 3-5-2 dovrebbe agire Zappa, con Lykogiannis a sinistra, Strootman, tirato a lucido dal lavoro fisico con il nuovo tecnico, davanti alla difesa e Deiola e Marin mezzali. In attacco è probabile la riproposizione del tandem composto da Keita e João Pedro, anche se non va escluso l'utilizzo dal 1' di Pavoletti in coppia con il brasiliano. Out l'infortunato Ceter, oltre a Rog e Ladinetti.

D'Aversa dovrà fare a meno degli infortunati Damsgaard, Verre e Vieira. In dubbio anche Chabot, che mercoledì non si è allenato con i compagni. Davanti il tecnico blucerchiato, che si affiderà al 4-4-2, punterà sulla coppia Quagliarella-Caputo. Sulle due fasce dovrebbero agire Depaoli a destra (in vantaggio su Askildsen) e Candreva, a piede invertito, a sinistra. In mezzo Thorsby e l'ex Ekdal, quest'ultimo preferito ad Adrien Silva. Dietro il giapponese Yoshida e il gambiano Colley formeranno la coppia centrale difensiva, con Bereszynski e Augello esterni bassi. In porta giocherà Audero.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Zappa, Deiola, Strootman, Marin, Lykogiannis; Keita, João Pedro.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Candreva; Quagliarella, Caputo.