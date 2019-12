Cagliari-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Cagliari sfida la Sampdoria nel Monday Night della 14ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Rolando Maran sfida la del grande ex Claudio Ranieri nel Monday Night della 14ª giornata di . I sardi, protagonisti di un'ottima prima parte di stagione, sono quinti in classifica dopo i risultati del weekend con 25 punti, frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, i liguri sotto la guida del tecnico romano sono risaliti in 17ª posizione con 12 punti e un cammino di 3 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte.

Nei 33 precedenti disputati in Serie A in casa degli isolani fra le due formazioni, i rossoblù sono in netto vantaggio sotto il profilo statistico con 17 successi, 12 pareggi e 4 affermazioni blucerchiate. La squadra di Maran è la 5ª nei 5 maggiori campionati europei per rendimento casalingo nelle ultime 5 partite: con 13 punti totalizzati si piazza dietro soltanto a City, , e , tutte a quota 15.

Alla Sardegna Arena si fronteggeranno la squadra con la più alta percentuale realizzativa del campionato, ovvero il Cagliari (17,5%), e quella con la percentuale realizzativa più bassa, la Sampdoria (4,7%). Claudio Ranieri all'inizio della sua carriera da allenatore ha guidato i rossoblù al triplo salto dalla Serie C1 alla Serie A dal 1988/1989 al 1989/1990, conquistando anche una salvezza nel 1990/1991. Un altro ex della sfida è il terzino blucerchiato Nicola Murru, che ha totalizzato 98 presenze nel massimo campionato con la squadra della sua città natale.

Dopo aver perso le prime 2 gare della stagione, inoltre, i sardi hanno messo in fila 11 risultati utili consecutivi (7 vittorie e 4 sconfitte). Per trovare una striscia positiva più lunga bisogna tornare al mese di febbraio del 1972, quando la formazione isolana arrivò a 14 gare senza sconfitte. D'altro canto i rossoblù hanno incassato 6 goal in casa nell'ultima mezz'ora di gara, mentre proprio in quella mezz'ora la Sampdoria ha segnato tutte e 4 le sue reti in trasferta.

Da quando Ranieri è arrivato in panchina, i genovesi subiscono in media 10,7 tiri a partita, e sono diventati la squadra che incassa in media meno conclusioni del campionato. Il loro cammino di 1,5 punti a partita è il terzo più alto per i liguri nell'era dei 3 punti (meglio hanno fatto soltanto Delneri con 1,76 ed Eriksson con 1,52).

João Pedro con 7 goal realizzati è il miglior marcatore dei rossoblù, mentre Manolo Gabbiadini è il giocatore più prolifico della Sampdoria con 3 reti. Qualora trovasse il goal con i blucerchiati, inoltre, la Sampdoria diventerebbe la prima squadra contro cui Lucas Castro è andato in goal con tutte le maglie indossate in , dopo le reti firmate con Catania (dicembre 2012) e (marzo 2018). In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Sampdoria: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

CAGLIARI-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cagliari-Sampdoria

Cagliari-Sampdoria Data: 1 dicembre 2019

1 dicembre 2019 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO CAGLIARI-SAMPDORIA

Cagliari-Sampdoria si disputerà la sera di lunedì 2 dicembre 2019 alle ore 20.45 nel palcoscenico della Sardegna Arena di Cagliari. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Gianluca Aureliano della sezione di , è previsto per le ore 20.45. Sarà la 67ª gara fra le due formazioni nel campionato di Serie A.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva in diretta televisiva il Monday Night Cagliari-Sampdoria, che andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Federico Zancan, con il commento tecnico di Luca Pellegrini.

Gli abbonati Sky potranno vedere Cagliari-Sampdoria anche in diretta grazie a Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi con la pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva di Sky comprando uno dei pacchetti proposti.

Maran dovrà far fronte alle assenze per squalifica di Olsen fra i pali e di Cacciatore sulla fascia destra dopo il turbolento finale di . Fra i pali ci sarà dunque l'esperto Rafael, visto che Cragno è ancora in fase di recupero dal grave infortunio. Da terzino destro agirà invece Faragò, con Pisacane e Klavan centrali e Luca Pellegrini nuovamente titolare a sinistra superati i problemi fisici. A centrocampo Cigarini sarà il regista, con Nandez e Rog mezzali. Davanti Nainggolan sarà il trequartista a supporto delle due punte João Pedro e Simeone.

Ranieri dovrebbe schierare i suoi con un classico 4-4-2 eventualmente trasformabile in corsa in un 4-3-1-2. Il ruolo chiave sarà quello di Ramírez, che dovrebbe partire largo a destra a centrocampo ma potrebbe anche essere avanzato a gara in corso sulla trequarti dietro le due punte Gabbiadini e Quagliarella. Con l'uruguaiano a metà campo - k.o. Bertolacci - Jankto sarà l'esterno sinistro, mentre Ekdal e Linetty agiranno da interni. In difesa Thorsby rileverà a destra gli infortunati Depaoli e Bereszynski, mentre l'ex Murru sarà il terzino sinistro e Alex Ferrari e Colley formeranno la coppia centrale difensiva.

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Faragò, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; João Pedro, Simeone.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Thorsby, A. Ferrari, Colley, Murru; Ramírez, Ekdal, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.