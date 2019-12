Cagliari-Sampdoria dove vederla: canale tv e diretta streaming

Dopo il pirotecnico 4-3 in Serie A, Cagliari e Sampdoria si sfidano nel quarto turno di Coppa Italia: le formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Nemmeno il tempo di mandare in archivio lo splendido monday night con cui si è conclusa la quattordicesima giornata di , che e si ritrovano l'una contro l'altra nel quarto turno di Coppa

La stagione super disputata fin qui dai sardi è stata certificata dal 4-3 con cui Nainggolan e soci hanno rimontato e battuto i blucerchiati nel posticipo della Sardegna Arena, nuovamente teatro di quella che per la Samp potrebbe avere il sapore di una rivincita.

Chi la spunterà tra Cagliari e Sampdoria, agli ottavi di andrebbe ad affrontare l' a San Siro a gennaio in gara unica.

Tutto su Cagliari-Sampdoria: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

CAGLIARI-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Cagliari-Sampdoria

• Data: 5 dicembre 2019

• Orario: 21:00

• Canale TV: Raisport

• Streaming: RaiPlay

ORARIO CAGLIARI-SAMPDORIA

Cagliari-Sampdoria si gioca giovedì 5 dicembre 2019 alla Sardegna Arena di Cagliari: calcio d'inizio fissato per le ore 21:00.

Il match di Coppa Italia tra Cagliari e Sampdoria sarà trasmesso in diretta ed esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti del torneo: il canale su cui si potrà assistere alla sfida è RaiSport (57 del digitale terrestre).

Cagliari-Sampdoria sarà visibile anche in diretta grazie a RaiPlay, il servizio Rai disponibile tramite PC, smartphone o tablet.

Rispetto alla sfida di campionato, in campo sia Cagliari che Sampdoria dovrebbero proporre diversi volti nuovi: Maran pronto a lanciare Walukievicz in difesa, dare una chance ad Oliva a centrocampo e al match-winner di lunedì Cerri in attacco. A riposo Nainggolan, Joao Pedro, Cigarini e Pisacane. Gioca Olsen, squalificato in campionato.

Ranieri va con Chabot e Murillo in retroguardia, con Ferrari e Regini sugli esterni. Augello esterno offensivo e Caprari partner di Rigoni in avanti. Rimangono a Genova Colley, Ekdal, Ramirez e Quagliarella.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Pinna, Walukievicz, Klavan, Lykogiannis; Deiola, Oliva, Ionita; Castro; Cerri, Ragatzu. All. Maran.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Ferrari, Murillo, Chabot, Regini; Leris, Vieira, Linetty, Augello; Caprari, Rigoni. All. Ranieri.