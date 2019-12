Cagliari-Sampdoria 2-1: Cerri e Ragatzu stendono i blucerchiati, agli ottavi c'è l'Inter

Il Cagliari batte 2-1 alla Sardegna Arena la Sampdoria e si qualifica agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove sfiderà l'Inter.

Il batte 2-1 alla Sardegna Arena la e con una vittoria di misura conferma il suo momento di grazia e si qualifica agli ottavi di finale di Coppa . Sia Maran, sia Ranieri, danno ampio spazio nell'undici iniziale alle cosiddette seconde linee. Fra i rossoblù si rivede in porta Olsen, squalificato per 4 turni in campionato dopo i fatti di .

Il Cagliari parte forte e al 7' passa in vantaggio: Ragatzu va via sulla sinistra dell'area e mette sul primo palo per Cerri, che di testa firma l'1-0. I blucerchiati provano una timida reazione con rapide accelerazioni, mentre i rossoblù gestiscono il possesso palla e tentano di arrivare in porta attraverso il fraseggio.

Al 39' conclusione da fuori area di Oliva con Audero che blocca senza particolari problemi. La prima frazione si chiude con il vantaggio di misura dei padroni di casa, senza ulteriori particolari palle-goal. I sardi cominciano bene la ripresa e al 48' ottengono il raddoppio: Ionita smarca Ragatzu sulla destra dell'area della Samp, l'attaccante sardo controlla e con un bel diagonale batte Audero.

Sotto di due reti i genovesi hanno una reazione d'orgoglio e in pochi minuti producono 3 azioni da rete. Prima Caprari allarga troppo il tiro a incrociare e mette a lato sulla destra, poi Linetty chiama Olsen alla parata più difficile della serata, con il portiere svedese bravo a ribattere la potente conclusione indirizzata sotto la traversa.

Il portiere svedese blinda il risultato con alcune uscite di buon livello su altrettanti tentativi di mettere palla in mezzo dei blucerchiati. Nel finale spazio per Nainggolan e João Pedro da una parte e per Gabbiadini dall'altra. Proprio il nuovo entrato con una bella girata in area riapre la gara firmando il 2-1. Finale rovente, con Thorsby che di testa in tuffo spedisce alto sopra la traversa e la Sampdoria che cerca fino alla fine un pareggio che non arriva.

Alla Sardegna Arena finisce 2-1, risultato che porta i sardi agli ottavi di finale di e ad una sfida molto impegnativa contro l' di Antonio Conte.

IL TABELLINO

CAGLIARI-SAMPDORIA 2-1 (1-0)

MARCATORI: 7' Cerri (C), 48' Ragatzu (C), 86' Gabbiadini (S)

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Deiola, Oliva, Ionita; Castro (74' Nainggolan) ; Ragatzu (88' Nandez), Cerri (84' João Pedro). All. Maran

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; A. Ferrari (46' Regini), Chabot, Murillo, Augello; Thorsby, Vieira, Linetty; Leris, Maroni (64' E. Rigoni); Caprari (84' Gabbiadini). All. Ranieri

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Ammoniti: nessuno