Cagliari-Roma, le formazioni ufficiali: dentro Carles Perez

Nel Cagliari giocano Ceppitelli e Carboni, c'è Simeone n avanti. Turnover giallorosso, giocano Borja Mayoral e Santon: Smalling dal 1'.

CAGLIARI (3-4-1-2): Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Marin, Lykogiannis; Joao Pedro; Pavoletti, Simeone

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Fazio; Santon, Villar, Diawara, Bruno Peres; Carles Perez, Pellegrini; Borja Mayoral.

Reduce da due vittorie consecutive, il Cagliari vede nuovamente la possibilità di rimanere in Serie A: contro la Roma per avvicinare ulteriormente il quartultimo posto. Di fronte i giallorossi, avvicinati dal Sassuolo in classifica e prossimi a sfidare il Manchester United in Europa League.

Senza Cragno e Pereiro, Semplici propone Vicario in porta, mentre Marin e Nandez saranno gli interni del 3-4-1-2. Sulle fasce Lykogiannis e Nandez, in attacco spazio a sorpresa per Simeone, Pavoletti e Joao Pedro. Conferma per Carboni, in difesa insieme a Ceppitelli e Godin.

Nella Roma c'è Borja Mayoral come prima punta, supportato da Cares Perez e Pellegrini. Turnover in vista dell'Europa League, quartetto di centrocampo composto da Santon, Villar, Diawara e Bruno Perez. In porta c'è Pau Lopez, in diefsa Mancini, Smalling e Fazio.