Cagliari-Roma dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Amichevole dal sapore di Serie A tra Cagliari e Roma: tutto sulle formazioni e le indicazioni su come vedere la gara in tv e streaming.

CAGLIARI-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 12 settembre 2020

12 settembre 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go

Il calcio d'inizio della 2020/2021 si fa sempre più imminente e si intensificano le amichevoli che vedono protagonisti club del massimo campionato: una delle sfide da tenere d'occhio è quella tra Cagliari e Roma.

Confronto che è una sorta di antipasto di ciò che andremo a vedere tra pochi giorni, un 'derby del cuore' per Eusebio Di Francesco, ora alla guida dei sardi dopo quasi due stagioni trascorse in giallorosso.

Gara di preparazione alla prima giornata di campionato in programma nel weekend del 19-20 settembre: Roma di scena sul campo del nell'anticipo serale del sabato, trasferta anche per il Cagliari che giocherà contro il la domenica alle ore 18.

Cagliari-Roma è anche un esperimento per il ritorno del pubblico allo stadio: alla 'Sardegna Arena' potranno sistemarsi massimo 1000 spettatori nella main stand, mentre i distinti saranno riservati ai tifosi disabili e ai loro accompagnatori.

L'ultima gara giocata in Sardegna con la gente presente sugli spalti risale allo scorso 1° marzo: in campo proprio Cagliari e Roma, con i capitolini vittoriosi con il pirotecnico punteggio di 3-4.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Cagliari-Roma: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-ROMA

Cagliari-Roma si giocherà sabato 12 settembre 2020 alla 'Sardegna Arena' di Cagliari, dove potranno sedersi fino a 1000 spettatori. Calcio d'inizio alle ore 18.

La sfida tra Cagliari e Roma sarà trasmessa da Sky sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre).

Per chi non avrà l'opportunità di seguire Cagliari-Roma in tv, sarà possibile usufruire del servizio Sky Go su dispositivi come tablet, pc e smartphone, riservato ovviamente agli abbonati Sky.

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Faragò, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Ladinetti, Caligara; Delpupo, Simeone, Joao Pedro. All. Di Francesco

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko. All. Fonseca