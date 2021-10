Cagliari-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Roma va a fare visita al Cagliari nella 10ª giornata di Serie A: alcune info sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CAGLIARI-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cagliari-Roma

Cagliari-Roma Data: 27 ottobre 2021

27 ottobre 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

All'Unipol Domus di Cagliari, la formazione rossoblù di Walter Mazzarri sfida la Roma di José Mourinho nella 10ª giornata di Serie A. I sardi sono al penultimo posto della classifica con 6 punti, gli stessi del Genoa, con due lunghezze di vantaggio sulla Salernitana.

Il Cagliari ha trovato in una sola occasione la vittoria in questo campionato, nell'ultimo incontro casalingo, contro la Sampdoria. La Roma è al quarto posto con 16 punti, frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte.

Nelle 82 sfide in Serie A, la Roma ha ottenuto quasi il doppio dei successi del Cagliari con 36 vittorie contro le 19 dei sardi; a completare il quadro i 27 pareggi. Nell'ultimo incrocio, il 25 aprile scorso, il Cagliari si è imposto col risultato di 3-2 sui giallorossi grazie alle reti di Lykogiannis, Marin e Joao Pedro; inutili i goal di Perez e Fazio.

Il Cagliari è reduce dalla sconfitta per 3-0 all'Artemio Franchi contro la Fiorentina. In casa, la formazione sarda ha conquistato 1 vittoria, 2 pari e 2 sconfitte. La Roma, che nell'ultimo turno ha pareggiato 0-0 contro il Napoli all'Olimpico, ha trovato il successo solo contro la Salernitana lontano dall'Olimpico: poi sono arrivate tre sconfitte di fila, di cui una nel derby.

Joao Pedro si sta confermando una certezza del Cagliari. Il brasiliano è già a quota 6 reti, con 2 assist, in questa stagione. Dall'altra parte, Veretout e Pellegrini sono appaiati in vetta alla classifica marcatori della Roma con 4 goal.

In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-ROMA

Cagliari-Roma si disputerà martedì 26 ottobre 2021 all'Unipol Domus di Cagliari. Il calcio d'inizio della gara è fissato alle ore 20.45.

L'anticipo serale del turno infrasettimanale, Cagliari-Roma, sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Cagliari-Roma su DAZN sarà affidata a Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Tramite DAZN sarà possibile vedere Cagliari-Roma in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio pc o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale dell'arbitro, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l'evento integrale anche in modalità on demand.

Sul portale troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

L'allenatore del Cagliari, Walter Mazzarri, deve fare i conti con numerose assenze. Oltre al lungodegente Rog e a Dalbert, potrebbe dare forfait in vista della sfida contro la Roma Nandez e Caceres, entrambi alle prese con problemi muscolari. Confermato il 3-5-2, con Keita e Joao Pedro in avanti.

Nella Roma, José Mourinho è pronto a riconfermare in blocco l'undici che ha pareggiato contro il Napoli. Davanti a Rui Patricio, la difesa sarà formata da Karsdorp e Vina sulle corsie laterali e da Mancini e Ibanez al centro. In mezzo al campo ci saranno Cristante e Veretout con Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Abraham.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Pereiro, Grassi, Marin, Deiola; Keita, Joao Pedro.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.