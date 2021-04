Cagliari-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Cagliari cerca punti salvezza in casa con la Roma: tutto sulla partita della 33ª giornata, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CAGLIARI-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cagliari-Roma

Cagliari-Roma Data: 25 aprile 2001

25 aprile 2001 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite)

Streaming: Sky Go e NOW

Esaurito il turno infrasettimanale, la Serie A torna in campo nel weekend con la 33ª giornata e lo fa con partite molto interessanti tar cui Cagliari-Roma. Si tratta di due squadre in piena corsa per i rispettivi obiettivi di classifica: la salvezza per i sardi e l'Europa per i giallorossi.

Scatto rabbioso dei rossoblù, reduci dalle vittorie contro Parma e Udinese. Il 4-3 last minute ai danni dei crociati ha dato slancio al Cagliari, che si è ripetuto nel turno infrasettimanale battendo di misura i friulani e accorciando dalle dirette concorrenti per non retrocedere.

La Roma viene dal pareggio per 1-1 contro l'Atalanta, strappato nel finale grazie al goal di Cristante. Un risultato che allontana ulteriormente dalla corsa Champions i giallorossi, che però possono raggiungere la qualificazione conquistando l'Europa League.

Spettacolo ed emozioni nella sfida del girone d'andata, vinta dalla Roma per 3-2. Decisivi per i giallorossi i goal di Veretout, Dzeko e Mancini, mentre al Cagliari non basta la doppietta di Joao Pedro.

In questo articolo troverete tutte le informazioni più importanti su Cagliari-Roma: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino a consigli utili sulle possibilità per guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-ROMA

Tra le sfide in programma per la 33ª giornata di Serie A, Cagliari-Roma è fissata per domenica 25 aprile 2021 alle ore 18.00. Appuntamento alla Sardegna Arena, la casa della formazione di Semplici.

L'emittente satellitare Sky trasmetterà in esclusiva il confronto tra Cagliari e Roma. I canali dedicati a questa sfida sono Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale) e Sky Sport (251 del satellite).

I possessori di un abbonamento a Sky potranno seguire Cagliari-Roma anche in streaming grazie a Sky Go, applicazione fruibile tramite supporti come pc, smartphone e tablet.

Un'altra possibilità è data da NOW, il servizio di streaming e on demand di Sky che offre il meglio della programmazione dell'emittente satellitare attraverso l'acquisto di uno dei vari pacchetti disponibili.

IN DIRETTA SU GOAL

Il match che vedrà opposte Cagliari e Roma verrà raccontato in tutti i suoi aspetti anche qui su Goal, dalle formazioni ufficiali alle azioni minuto per minuto della partita attraverso la nostra cronaca testuale.

Semplici deve fare a meno di un elemento importante come Nainggolan, out per squalifica. Il suo posto potrebbe essere preso da Duncan in caso di conferma del 3-5-2 oppure da Gaston Pereiro, se il tecnico optasse per il passaggio al 4-3-1-2. Per il resto non sono previste grosse novità rispetto all'ultimo turno, con Vicario confermato tra i pali vista l'indisponibilità di Cragno e il rientro di Rugani in difesa con Godin e Carboni a comporre il trio difensivo. Nandez e Lykogiannis agiranno sulle fasce, con Marin e Deiola in mezzo e Joao Pedro-Pavoletti come tandem offensivo.

Come è ormai consuetudine non mancano le assenze in casa giallorossa, con Fonseca che deve fare a meno dello squalificato Ibanez e valutare le condizioni di Calafiori (uscito per infortunio nel corso del match contro l'Atalanta). Probabile un po' di turnover in vista dell'Europa League: sulla sinistra ecco Bruno Peres, mentre Fazio completerà un trio difensivo completato da Cristante e Mancini. Mediana affidata a Diawara e Villar, con Reynolds sulla corsia di destra e il duo Carles Perez-Pellegrini sulla trequarti. In avanti, solito ballottaggio tra Dzeko e Borja Mayoral, col secondo favorito.

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Rugani, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Fazio; Reynolds, Villar, Diawara, Bruno Peres; Carles Perez, Pellegrini; Borja Mayoral.