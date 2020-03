Cagliari-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Cagliari sfida in casa la Roma nella 26ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Crocevia della lotta per l'Europa alla Sardegna Arena: il di Rolando Maran sfida la di Paulo Fonseca nella 26ª giornata di . Nonostante 5 partite rinviate per l'emergenza Coronavirus, in Sardegna si giocherà regolarmente.

I rossoblù sono undicesimi a quota 32 punti, frutto di 8 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte, a -7 dal 6° posto e con la sfida con il da recuperare, i capitolini si trovano al 5° posto a quota 42, con un cammino di 12 vittorie, 6 pareggi e 7 k.o, e hanno un ritardo di 3 lunghezze dall' , attualmente quarta.

Grande equilibrio nei 39 precedenti fra le due squadre in casa dei rossoblù, con 14 vittorie per parte e 11 pareggi. La gara di andata si chiuse con un pareggio per 1-1, mentre l'ultima vittoria interna dei sardi con i giallorossi risale al 01 febbraio 2012, quando i rossoblù di Ballardini si imposero 4-2 al Sant'Elia con una doppietta di Thiago Ribeiro e le reti di Pinilla ed Ekdal. Per i giallorossi di Luis Enrique a segno in quell'occasione Juan e Borini. Da allora 3 successi della Roma e 2 pareggi.

Altre squadre

Il Cagliari non vince da 10 partite di campionato, e hanno collezionato in questo arco di tempo 4 pareggi e ben 6 sconfitte. I rossoblù inoltre sono penultimi, davanti alla sola (88) per tiri nello specchio in Serie A (90), ma hanno la terza migliore percentuale realizzativa del campionato (12,9%) dietro Atalanta e . I capitolini vengono da 3 sconfitte e una vittoria sul nelle ultime 4 giornate. In settimana pareggiando in trasferta con il Gent dopo l'1-0 dell'andata, si sono qualificati agli ottavi di .

Radja Nainggolan è il grande ex della partita: il belga ha collezionato 155 partite e 28 goal in Serie A con la maglia giallorossa. Oltre a lui sono ex romanisti anche il terzino rossoblù Luca Pellegrini e il portiere svedese Robin Olsen.

Il brasiliano João Pedro è il bomber del Cagliari con 14 reti realizzate, mentre Edin Dzeko è il miglior marcatore della Roma con 12 goal all'attivo. Qualora trovasse la rete contro i rossoblù, il bosniaco realizzerebbe il suo 100° goal in trasferta nei 5 top campionati europei. In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

CAGLIARI-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cagliari-Roma

Cagliari-Roma Data: 1 marzo 2020

1 marzo 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO CAGLIARI-ROMA

Cagliari-Roma si disputerà il pomeriggio di domenica 1 marzo 2020 nel palcoscenico della Sardegna Arena di Cagliari. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi, è in programma alle ore 18.00. Sarà l'80° confronto fra le due formazioni in Serie A.

La sfida Cagliari-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Federico Zancan, che sarà affiancato da Lorenzo Minotti.

Gli abbonati Sky potranno seguire Cagliari-Roma anche in diretta mediante Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Maran non avrà a disposizione capitan Ceppitelli, dopo la ricaduta per i problemi di fascite plantare, Faragò e lo squalificato Nandez. Davanti al portiere Cragno, in difesa si rivedrà dal 1' a destra il ristabilito Cacciatore, con Luca Pellegrini a sinistra e la coppia centrale composta da Pisacane e Klavan. A centrocampo al posto del 'León' nel ruolo di mezzala destra giocherà Ionita, con Cigarini in cabina di regia e Rog, anche lui al rientro dopo l'infortunio, come mezzala sinistra. Davanti Nainggolan e João Pedro giocheranno sulla trequarti alle spalle del centravanti Simeone.

Fonseca si affiderà al consueto 4-2-3-1, e, come annunciato nella conferenza stampa della vigilia, si affiderà al croato Kalinic come centravanti, concedendo un turno di riposo a Dzeko. A sostegno dell'ex rossonero agiranno Under, Mkhitaryan e Kluivert, viste le assenze per problemi fisici di Lorenzo Pellegrini, Perotti e Pastore. In mediana, ancora out Diawara, conferma per il tandem Cristante-Veretout. Fra i pali agirà Pau López, con Bruno Peres e Kolarov, favorito su Spinazzola, come terzini, e Fazio e Smalling a comporre la coppia centrale, vista la squalifica di Mancini.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini; Ionita, Cigarini, Rog; Nainggolan, João Pedro; Simeone.

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Mkhitaryan, Kluivert; Kalinic.